Все эмоции на морде: показали забавную фотоподборку с собаками хаски

Фото: brightside.me

Собакам не свойственны "сложные" эмоции. Что такое гордость, чувство вины и стыда, им неизвестно. Однако что такое радость, удовольствие, страх, гнев, отвращение, лучшие друзья человека знают наверняка и умеют все это выражать. Абсолютными чемпионами в искусстве демонстрировать свое эмоциональное состояние являются хаски.

Фотодоказательства незаурядной эмоциональности собак этой породы показало издание Bright Side.

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Пса Честера японской породы шиба-ину называют собакой-демоном. Своим угрожающим видом он одновременно пугает и влюбляет людей.