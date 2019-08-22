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четверг, 22 августа 2019 14:50

Все эмоции на морде: показали забавную фотоподборку с собаками хаски
30

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Вместо тысячи слов.
Фото: brightside.me
Вместо тысячи слов.
Вместо тысячи слов.
Вместо тысячи слов.
Вместо тысячи слов.

Собакам не свойственны "сложные" эмоции. Что такое гордость, чувство вины и стыда, им неизвестно. Однако что такое радость, удовольствие, страх, гнев, отвращение, лучшие друзья человека знают наверняка и умеют все это выражать. Абсолютными чемпионами в искусстве демонстрировать свое эмоциональное состояние являются хаски.

Фотодоказательства незаурядной эмоциональности собак этой породы показало издание Bright Side.

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Пса Честера японской породы шиба-ину называют собакой-демоном. Своим угрожающим видом он одновременно пугает и влюбляет людей.

brightside.me
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