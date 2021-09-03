На Шри-Ланке впервые за 80 лет родились слонята-близнецы.
Два мальчика увидели мир в центре, который опекает этих животных, пишет ТСН.
Матерью стала 25-летняя слониха по имени Суранги, отцом - 17-летний самец из этого же парка. Малыши чувствуют себя хорошо. От матери не отходят.
Последний раз слонята-близнецы рождались на Шри-Ланке в 1941 году.
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Прошло около 17 месяцев с тех пор, как стадо диких азиатских слонов покинуло заповедник в провинции Юньнань и начало мигрировать страной. В прошлом году стадо сбежало из заповедника недалеко от города Пуэр. Сначала было 16 слонов, но двое вернулись в заповедник. Один слоненок родился в дороге.
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