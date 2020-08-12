Впечатляющий спасение: двоих белуг перенесли на гигантских носилках

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Двух белух спасли из шанхайского океанариума. Для этого их перевели в заповедник в исландском заливе Клеттсвик.

Животных по прозвищу Маленькая Белая и Маленькая Серая в детстве поймали у берегов России. В 2011 году их перевели с русского исследовательского центра в китайский океанариум. Таи условия максимально приближены к природной среды обитания.

Перевезти белух в Исландию было непросто. Каждая весит больше тонны и ежедневно съедает 50 кг рыбы. Для транспортировки по заказу изготовили специальные большие "носилки" и использовали много воды и льда.

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Перед выпуском белух в свободное плавание их поместили в "Акклиматизационный пространство", чтобы они могли приспособиться к новому дому и более холодной воде залива.

На пляже возле затонувшего танкера "Делфи" нашли погибшего дельфина. Поступило сообщение от Научно-исследовательского учреждения "Украинский научный центр экологии моря" с неутешительной новостью о факте гибели дельфина на городском пляже города Одессы.