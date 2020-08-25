Впечатляющие фото кота, который после лечения грибковой инфекции пожелтел

Фото: ตุ้มเม้งแมวแพนด้า&คาพ้วงแมวเชื้อรา, boredpanda.com

Сначала ничего не предвещало беды. Этот кот имел обычную грибковую инфекцию, но это заметила его хозяйка. Вместо того, чтобы показать питомца ветеринару, она решила обратиться к народным методам лечения. Благодаря куркуме болезни, как и не было, так же, как и белого оттенка шерсти животного.

Об этом сообщает Вoredpanda.

Ныне жизнь этого пушистика никогда не будет прежней. Ведь теперь он больше похож на мультгероя "Пикачу", чем на обычного кота.

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Старейшей кошкой, занесенной в Книгу рекордов Гиннесса, считается Crème Puff из Остина, штат Техас. Она жила с 1967 по 6 августа 2005 года. Умерла через три дня после 38-го дня рождения.