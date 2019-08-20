Вовремя сделанные фото животных, способные у любого вызвать улыбку

Фото: brightside.me

Не обязательно быть профессиональным фотографом, чтобы сделать гениальный снимок. Иногда достаточно оказаться в правильном месте в правильное время. Часто именно метко подловленному моменту обязаны своей популярностью в сети фото, которые становятся "вирусными".

Подборку из животными, которых хозяева успели запечатлеть в забавных ситуациях, показал ресурс Bright Side.

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Редкого танзанийского дукера удалось снять на видео. Сделали это с помощью скрытых камер. Представителям этого вида антилоп в течение многих лет удавалось скрываться, в частности благодаря тому, что они ведут ночной образ жизни и живут в труднодоступных местах.