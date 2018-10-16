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среда, 17 октября 2018 01:35

Водка или кока-кола: как продлить жизнь розам
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Cуществует много мнений как продлить жизнь свежесрезанным розам. Одни утверждают, что все дело в добавках к воде: таблетка аспирина или ложка сахара помогут сохранить свежесть бутонов. Другие предлагают ограничиться регулярной подрезкой стебля.

Проверить все эти советы на практике взялся российский видео-блогер под ником It`s Maxim. Оказалось, большинство способов не работают в принципе, но один позволяет сохранить свежесть цветов более 9 дней.

 

Эксперимент с розами продолжался девять дней

It`s Maxim изучил различные советы и использовал все доступные жидкости, в которые советуют помещать цветы. В частности, он проверил, что будет, если поставить розы в воду с популярными бытовыми "помощниками" – содой, аспирином, уксусом, раствором марганцовки. Также он приготовил емкости с различными напитками – чаем, кока-колой, фантой, спрайтом и энергетиком. Тут же оказался и алкоголь: водка, шампанское. А для скептиков, не верящих в "бабушкины" советы, блогер выбрал флористические средства из различных ценовых категорий. Кстати, были и совсем безумные варианты, например, поставить розы в яичную смесь. Для чистоты эксперимента и это соблюли.

 

В растворе марганцовки розі продержались всего полсуток

Эксперимент проводился 9 дней. За это время большинство цветков ожидаемо завяли. Первыми сдались те растения, которые поместили в марганцовку, масло и чай. Они не простояли и 12 часов.

 

В кока-коле, шампанском, водке цветы выдержали сутки

Цветы в алкогольных напитках постояли чуть дольше. Реакция растений оказалась необычной: цветок остался свежим, а листья завяли у тех, что стояли в водке и шампанском. Эти изменения произошли примерно через сутки. Самым разрушительным образом на розу подействовал раствор воды с содой – стебель и листья стали чернеть достаточно быстро.

 

Реакция цветка на соду

Дольше всех в этом эксперименте держались цветы, помещенные в энергетик, спрайт и флористические средства (при этом стоимость их не имела никакого значения, на этом этапе все действовали примерно одинаково). Роза в воде с аспирином к четвертому дню не выдержала испытания и завяла. Розы в обычной воде, которые ежедневно подрезали, тоже не отличились стойкостью.

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На девятый день с одинаковой эффективностью себя проявили флористическое средство и спрайт. Самый обыкновенный напиток оказался столь же благодатным для цветка, как и специальный раствор.

 

Роза, которая осталась свежей девять дней спустя

Гораздо лучше, чем все остальные цветы, выглядела та роза, которую поместили в обычную воду, но при этом количество воды в вазе незначительно покрывало бутон. Вывод оказался очевиден: если хочется сохранить свежесть цветов действительно надолго, то цветы как можно дольше нужно держать погруженными в воду. В этом случае они не потеряют своей красоты даже девять дней спустя.

Розовое масло (преимущественно синтетическое) входит в состав 46% мужской и 98% женской парфюмерии. Однако из всего разнообразия цветов используется только два вида роз - дамасская и центифолия. Натуральная розовое масло - одно из самых дорогих, на международном рынке оно ценится дороже золота и платины. Для получения одного килограмма розового масла требуется в среднем три тонны лепестков.

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