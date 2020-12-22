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вторник, 22 декабря 2020 03:41

"Вифлеемская звезда" засияла над Землей

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&quot;Вифлеемская звезда&quot; засияла над Землей
Юпитер и Сатурн впервые с 1226 года максимально приблизились друг к другу.

Жители Земли впервые за 800 лет смогли увидеть невооруженным глазом "Вифлеемскую звезду". Это максимальное сближение крупнейших планет Солнечной системы Юпитера и Сатурна.

Уникальное явление 21 декабря вечером наблюдалось во многих странах мира.

Юпитер и Сатурн впервые с 1226 года максимально приблизились друг к другу – на расстояние 1/5 диаметра Луны, образовав яркую "звезду".

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Сближаться планеты начали еще в начале лета, а вечером с 15 по 18 декабря можно было увидеть, как они движутся вместе. 21 декабря – в день зимнего солнцестояния – планеты достигли пика.

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"Рождественской звездой" это стали называть из-за библейской истории о Вифлеемской звезде, которая могла быть как раз соединением планет. При этом около 2 тысяч лет назад больше всего сблизились Венера и Юпитер, а не Юпитер и Сатурн.

Следующее такое явление должно произойти через 60 лет – в 2080 году.

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