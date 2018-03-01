Веселые фото животных, которые поражают своей безграничной наглостью

Фото: telegraf

Животные наслаждаются своей жизнью и даже не задумываются, что кому-то наносят вред, делают беспорядок или просто мешают.

Недаром говорят: "наглость - второе счастье". Животные в своих действиях не видят ничего такого, за чтобы было бы стыдно.

Людям удается поймать смешные кадры, когда животных застали в самый забавный момент.

Предлагаем подборку фото животных, которые поражают своей наглостью и смелостью.

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Работники ветеринарных клиник, приютов, которые целый день проводят с животными, охотно фотографируют любимцев. Фотообъектив ловит животных в нужный момент, когда их застали в забавной позе, с искренней мимикой, жестами.