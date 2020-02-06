Вентиляционные трубы и кирпичная стойка - как стильно украсить интерьер

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Добавить в интерьер металическую перегородку, вентиляционные трубы, ретро электрику или кирпичную стенку - это все приемлемо и смотрится мега стильно. Стилист и фешн-блогер Елена Гилка рассказывает о деталях, которые помогут гармонично смешать разные стили в интерьере.

"Сочетать несочетаемое" - главное правило стиля "фьюжн", когда мы можем набрать всего понемногу и "разбросать" по дому. Можно использовать одну гамму, а можно сразу несколько. Конечно же самое простое - взять за основу белый и насыщать пространство разными оттенками. Но попробуйте совместить несколько цветов вместе.

Тоже можно экспериментировать с обоями, выделяя зоны, например: возле кровати поклеить яркие обои (с рисунком, узором), а остальные стены сделать в нейтральных", - сказала она.

Стилист также советует поиграть с разными размерами.

"Тут всё просто: основная часть предметов одного размера, а затем разнообразьте комнату большими и маленькими деталями. Чем больше различных размеров, тем лучше. Например, маленькие подушечки, ваза на столик, два торшера по обе стороны дивана.

Любите полоску, горошек или же геометрический орнамент? Не бойтесь добавлять его в интерьер. Шторы, покрывало, ковры, подушечки на кровати - все это будет радовать ваш глаз.

Необычные решения - добавить в интерьер металлическую перегородку, вентиляционные трубы, ретро электрику или кирпичную стенку - это все приемлемо и смотрится мега стильно", - рассказала она.

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"Базой для эклектики является классика, она служит неким фоном, которую можно разбавить такими стилями как барокко, рококо, ренессанс, готика, скандинавский стиль, ультрасовременные направления и их разными вариациями. Как красиво смотрится винтажное зеркало в пол в более современном стиле, ретро камин, подсвечники, ручной работы элементы декора и картины. Здесь могут встречаться не два и не три, а сразу несколько стилей и эпох", - поделилась стилист.

В эклектичном стиле можно организовать помещения различного типа. Для деревенской кухни можно ввести элементы из нержавеющей стали, а в салон стиле минимализма добавить антиквариат. Романтическую спальню можно украсить современными элементами. Эклектика может касаться декора стен или пола, старое дерево может появиться рядом с бетоном, изготовленные по образцу богатые обои, могут сочетаться с гладкой или кирпичной стеной.