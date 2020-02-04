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среда, 05 февраля 2020 02:28

Вагон старого поезда превратили в колоритное жилье со всеми удобствами
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Впечатление будто попал в прошлое — именно такого эффекта стремились достичь владельцы этого жилья, продумывая детали своего проекта.
Фото: livingbiginatinyhouse.com
Впечатление будто попал в прошлое — именно такого эффекта стремились достичь владельцы этого жилья, продумывая детали своего проекта.
Впечатление будто попал в прошлое — именно такого эффекта стремились достичь владельцы этого жилья, продумывая детали своего проекта.
Впечатление будто попал в прошлое — именно такого эффекта стремились достичь владельцы этого жилья, продумывая детали своего проекта.
Впечатление будто попал в прошлое — именно такого эффекта стремились достичь владельцы этого жилья, продумывая детали своего проекта.

Вагон поезда времен Второй мировой войны переобустроили в комфортабельное жилье. Стремясь сохранить исторический колорит, интерьер стилизовали под 40-е года прошлого века. Для внутренней отделки использовали искусственно состаренные деревянные панели.

Наибольшей трансформации подверглась крыша вагона. В ней вырезали отверстие и установили сверху конструкцию из стекла и металла, сделавшую крышу двухуровневой. Это позволило впустить внутрь вагона больше естественного света, визуально расширить пространство и обеспечить эффективный воздухообмен. Что получилось в результате, показали на livingbiginatinyhouse.

Внутреннее и внешнее оформление владельцы продумывали самостоятельно. Главной целью было превратить вагон в нечто совершенно новое, сохранив при этом колорит, сделать интерьер аутентичным и одновременно функциональным. Потратили на все около $25-30 тысяч — включая сумму, за которую вагон приобрели.

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Одно из самых оригинальных зданий находится в Таиланде — 17-этажный буддийский храм Ват Самфран. Снаружи он больше напоминает сказочную башню из Диснейленда, чем религиозный объект: представляет собой окрашенное в розовый цвет цилиндрической формы сооружение, обвитое гигантским зеленым драконом. Возвышается храм на высоту 80 метров над землей.

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