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понедельник, 28 октября 2019 17:07

В Украину идет Черная пятница: что ожидать в 2019 году?

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В Украину идет Черная пятница: что ожидать в 2019 году?
В Украине Black Friday состоится 29 ноября

Ровно месяц остался до ежегодного дня шопинга – Черной пятницы. Ноябрьские распродажи выпадают на последнюю неделю месяца, а сама Black Friday состоится 29 ноября.

В этом году ожидаются скидки не только на одежду и обувь, но и на авиабилеты, мебель, товары для автомобиля и даже товары для взрослых. По данным официального проекта Черная пятница в Украине в этом году количество участников составит больше 100 компаний.

Американский обычай достаточно плотно прижился среди украинцев, которые уже с начала октября активно отслеживают старт распродаж в сети и в социальных сетях. Особенно популярным стал канал в Telegram, который за первую неделю существования набрал более 30000 подписчиков. Сейчас цифра уже близится к 100000 подписчиков.

Первые скидки начнутся уже 25 ноября, однако максимальные будут в пятницу 29-го. Также в понедельник (2 декабря) ожидаются скидки на технику в так называемый Киберпонедельник.

По предварительным данным распродажи будут проводить такие магазины как Розетка, Цитрус, Adidas, New Balance, Эльдорадо, Lamoda, Answear и десятки других. Представители компаний обещают скидки -50% на iPhone, до 75% на ноутбуки, шубы по цене пуховиков, духи по ценам Duty Free и многое другое.

Пока список участников официально не подтвержден и формируется, эксперты советуют отложить деньги для выгодных покупок.

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28
октября

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