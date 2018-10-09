В Тоннеле любви построили "туалет дружбы"

Ориентировочная стоимость посещения общественного туалета составит 7 гривен.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Об украинском Тоннеле любви сняли ролик для Индии

Отсутствие индивидуальных кабинок стало причиной обсуждений в социальных сетях.

За вход в тоннель любви отныне надо будет платить. Решили сделать платным въезд в тоннель для того, чтобы получить деньги на его содержание.

Велосипедный и пешеходный проезд / проход - бесплатно. Жителям Клеванской ОТГ и участникам АТО (ООС) - проезд / проход - бесплатно.