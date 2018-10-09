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вторник, 09 октября 2018 14:17

В Тоннеле любви построили "туалет дружбы"

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Автор: 0362.ua
  На Ровенщине вблизи Тоннеля любви установили "туалет дружбы"
На Ровенщине вблизи Тоннеля любви установили "туалет дружбы"
В Туннели любви, Ровенской области в селе Клевань, построили платный туалет. Единственным недостатком уборной является отсутствие перегородок между санузлами, сообщает сайт 0362.ua.

Ориентировочная стоимость посещения общественного туалета составит 7 гривен.

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Отсутствие индивидуальных кабинок стало причиной обсуждений в социальных сетях.

За вход в тоннель любви отныне надо будет платить. Решили сделать платным въезд в тоннель для того, чтобы получить деньги на его содержание.
Велосипедный и пешеходный проезд / проход - бесплатно. Жителям Клеванской ОТГ и участникам АТО (ООС) - проезд / проход - бесплатно.

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Дата
09
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