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понедельник, 24 августа 2020 04:50

В Швейцарии выпал шоколадный снег

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В Швейцарии в городе Ольтен выпал коричневый снег и удивил местных жителей, хотя в итоге оказалось, что это осадки в виде частиц порошка какао.
Снимки шоколадного снега начали публиковать в соцсетях горожане, пишет The Guardian.

Впрочем, удивление длилось недолго, поскольку речь не идет о каком-то чуде природы. Виновницей шоколадного снега оказалась кондитерская фабрика Lindt & Sprüngli, которая находится в городе. На предприятии произошел технический сбой в работе вентиляции, и хлопья какао разлетелись по всей округе.

Кондитеры поспешили успокоить швейцарцев: инцидент не повредит ни здоровью людей, ни окружающей среде.

В июне Карпаты засыпало снегом и температура резко опустилась. На горе Поп Иван, во второй день лета зафиксировали 4 градуса мороза.

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