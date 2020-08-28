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суббота, 29 августа 2020 00:11

В кратере вулкана обнаружили загадочное озеро

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В кратере вулкана обнаружили загадочное озеро
Вулканическое озеро Килауэа имеет температуру воды 80 - 85°C. Фото: Volcano Discovery

На Гавайях обнаружили вулканическое озеро, которое является одним из самых горячих в мире. Температура воды там составляет 80 - 85°C.

Водоем заметили в прошлом года в кратере вулкана Килауэа. С тех пор специалисты начали внимательно следить за объектом, используя спутники NASA, сообщает портал Volcano Discovery.

Оказалось, что, кроме высокой температуры воды, ее уровень в озере постоянно растет.

Вулкан Килауэа - самый молодой и активный щитовой вулкан Гавайев. Озеро, которое образовалось только в прошлом году, занимает площадь, превышающую 5 футбольных полей, и имеет глубину около 30 метров.

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У ученых есть две версии, почему температура этого вулканического озера такая высокая и почему она может продолжать расти. Первая причина - это наличие остаточного тепла в щебне у основания кратера. Порода могла быть нагрета лавовым столбом до его обвала. А другой причиной могут быть газовые вентиляционные отверстия, которые выбрасывают пар при температуре в 105 градусов по Цельсию.

Хотя вулкан Килауэа не выдает признаков скорого извержения, эксперты отмечают, что изменения температуры озера "могут быть предвестниками будущих опасностей".

Ученые расшифровали рисунок на вулканическом камне, найденном неподалеку мексиканского города Колима. Он оказался древней картой земель Мезоамерики.

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