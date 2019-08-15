В Киеве проходит репетиция Марша ко Дню Независимости

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В Святошинском районе столицы на авиационном заводе "Антонов" утром 15 августа состоялась репетиция Марша ветеранов ко Дню Независимости.

С утра на территории завода уже присутствовали военные. Кроме того, до аэродрома заехали работники Госпогранслужбы, нацгвардийци и военная "скорая". Сегодня, вероятно, будет и репетиция награждения военных.

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Официальной информации по этому поводу нет пока, передает ТСН.

Мероприятия ко Дню Независимости в центре Киева состоятся до 11:00. А с 11:00 запланировано Марш защитников. Это альтернативный мероприятие, анонсированный уже ветеранами и участниками войны на востоке Украины.

Военный парад президент Владимир Зеленский отменил в конце июля. Зато захотел провести Марш достоинства. Городом пройдут различные войска, ветераны, учителя, медики, дипломаты, спортсмены и другие.