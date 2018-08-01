В Харькове установили воздушный мировой рекорд

В Харькове парашютистки установили мировой рекорд
Мировой рекорд 57-way - 3 points установили представители 19 стран, сообщили в пресс-службе Харьковского аэроклуба.
"Спортсменки на высоте более 5 тысяч метров отделились от трех самолетов - на выброс парашютистов работали два Ан-28 и Л-410. За полторы минуты в свободном падении участницы рекорда собрались в заданную фигуру, а затем дважды ее перестроили в воздухе. Скорость летательных аппаратов на выброс достигала около 170 километров в час", - говорят в пресс-службе.
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В Киеве установили рекорд восхождения на небоскреб на велосипеде, его поставил поляк Кристиан герба. Мужчина прошел на велосипеде 35 этажей здания многофункционального комплекса Gulliver (888 ступенек) за 17 минут 10 секунд.
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