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среда, 01 августа 2018 17:38

В Харькове установили воздушный мировой рекорд

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В Харькове парашютистки установили мировой рекорд

Мировой рекорд 57-way - 3 points установили представители 19 стран, сообщили в пресс-службе Харьковского аэроклуба.

  В Харькове парашютистки из 19 стран установили мировой рекорд. Фото: kh.depo.ua
В Харькове парашютистки из 19 стран установили мировой рекорд. Фото: kh.depo.ua

"Спортсменки на высоте более 5 тысяч метров отделились от трех самолетов - на выброс парашютистов работали два Ан-28 и Л-410. За полторы минуты в свободном падении участницы рекорда собрались в заданную фигуру, а затем дважды ее перестроили в воздухе. Скорость летательных аппаратов на выброс достигала около 170 километров в час", - говорят в пресс-службе.

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Международное достижения Women on Wings зарегистрировали на аэродроме "Коротич" судьи FAI - Жизель Хейтзингер и Владимир Злотник. Международная коллегия судей подтвердила установления рекорда мира в категории "Большие формации с перестроением среди женщин".

В Киеве установили рекорд восхождения на небоскреб на велосипеде, его поставил поляк Кристиан герба. Мужчина прошел на велосипеде 35 этажей здания многофункционального комплекса Gulliver (888 ступенек) за 17 минут 10 секунд.

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