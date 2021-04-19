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понедельник, 19 апреля 2021 10:16

В Дании обнаружили уникальный меч возрастом 3 тыс. лет
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Трехтысячелетняя бронзовый меч сохранился в хорошем состоянии
Трехтысячелетняя бронзовый меч сохранился в хорошем состоянии

Датские археологи недавно обнаружили уникальный церемониальный меч. Он был изготовлен более 3 тыс. лет назад.

Недавно закончились раскопки в селе Хоре, которое находится на острове Фюн в Дании. Там археологи нашли церемониальный меч, который местные жители спрятали более 3 тыс. лет назад.

Находка оказалась удачной, ведь сохранение меча поражает. Абсолютно все, от рукояти до кончика клинка, сохранилось в хорошем состоянии. Остались даже растительные волокна, в которые завернули клинок.

Вес меча - 1,3 кг. Он изготовлен из бронзы, а рукоять из дерева и рога.

Среди прочего, были найдены останки древнего поселения, которое жило на этой территории.

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Церемониальный клинок отправили в музей для очистки и консервации. Найденные волокна будут изучать в лаборатории, чтобы более точно определить возраст предмета.

В Испании раскопали богатое захоронение бронзового века. Исследователи предположили, что там похоронили женщин-правительниц, которые руководили Пиренейским полуостровом в 1550 году до н. э.

Захоронение назвали одним из самых роскошных в Европе. С 2013 года команда археологов изучает местность Ла-Альмолойя в южном испанском регионе Мерсия. На этом месте обнаружили похороненных в большом керамическом сосуде мужчину и женщину. Они умерли примерно в одно и то же время в середине XVII в. до н. е. Вместе с ними похоронили 29 артефактов. Почти все из них принадлежали женщине, сообщает The Guardian.

В захоронении нашли браслеты, кольца и редкую диадему. Всего на месте захоронения обнаружили 230 г серебра.

meta.ua
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