В Чернобыльской зоне заметили редких птиц

В Чернобыльской зоне заметили редких орланов-белохвостов.
Об этом идет речь в сообщении Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.
"Пара в буквальном смысле. Самка со взъерошенными перьями на голове и чуть меньший, чем пернатая подруга, самец", - говорится в сообщении.
В течение 28-29 декабря сотрудники заповедника насчитали на своей территории 11 орланов.
Малое количество свидетельствует, что многие из этих птиц зимовали южнее.
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Орлан-белохвост – самая большая птица, проживающая в Чернобыльском заповеднике. Он гнездится в лесах у больших водоемов. Их количество в зоне увеличивается.
В Чернобыльской зоне одичавшее стадо коров снова попало в объектив камеры. Ученые насчитали в главном стаде 20 особей. Об этом сообщил Чернобыльский радиационно-экологический заповедник.
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