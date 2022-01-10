В Чернобыльской зоне заметили редких птиц

 
Ексклюзивы
1/5
Путин подходит к завершению политической карьеры и настроен вернуть СССР: что пишет о нас мировая пресса
Путин подходит к завершению политической карьеры и настроен вернуть СССР: что пишет о нас мировая пресса
2 Просмотров: 1854
"Сосед выводил собаку - избили": рассказы очевидцев из Казахстана
"Сосед выводил собаку - избили": рассказы очевидцев из Казахстана
Просмотров: 585
Пшонка-style по-полтавски или дом Зевса: почему к подъезду в центре города водят туристов
Пшонка-style по-полтавски или дом Зевса: почему к подъезду в центре города водят туристов
1 Просмотров: 23895
Хогвартс-экспресс: как во Львове людей катал ретро-поезд - фоторепортаж
Хогвартс-экспресс: как во Львове людей катал ретро-поезд - фоторепортаж
Просмотров: 1800
"Всех начали расстреливать люди из России" - как украинцы и казахи выходили против Путина: фото и видео
"Всех начали расстреливать люди из России" - как украинцы и казахи выходили против Путина: фото и видео
1 Просмотров: 19764
Эксперт объяснил, почему активизировались Янукович с Азаровым
Эксперт объяснил, почему активизировались Янукович с Азаровым
Просмотров: 15129
Никаких компромиссов с террористом Путиным! - украинцы вышли на митинг против диктатора
Никаких компромиссов с террористом Путиным! - украинцы вышли на митинг против диктатора
7 Просмотров: 7173
Вместо Google: есть ли шансы у конкурентов поисковика №1
Вместо Google: есть ли шансы у конкурентов поисковика №1
Просмотров: 891
"Удалите с мобильных московскую музыку!" - как поют уникальные гуцульские колядки в деревне, куда едут туристы со всего мира
"Удалите с мобильных московскую музыку!" - как поют уникальные гуцульские колядки в деревне, куда едут туристы со всего мира
Просмотров: 2673
Садовой угощал пампушками: как прошло рождественское шествие звездарей во Львове
Садовой угощал пампушками: как прошло рождественское шествие звездарей во Львове
Просмотров: 1755
Фото
Все фото
4
4
3
4
5
Любил спать в барабане: хозяева 30 мин. &quot;стирала&quot; кота в включенной стиральной машинке
Любил спать в барабане: хозяева 30 мин. "стирала" кота в включенной стиральной машинке
Украинские полярники показали, как пингвины &quot;маршируют&quot; к океану
Украинские полярники показали, как пингвины "маршируют" к океану
В Карпатах медведи передумали впадать в спячку: фото косолапых
В Карпатах медведи передумали впадать в спячку: фото косолапых
В Чернобыльской зоне бьют тревогу из-за лисы-попрошайки
В Чернобыльской зоне бьют тревогу из-за лисы-попрошайки
Заснеженным заповедником в Чернобыльской зоне гуляло стадо одичавших коров
Заснеженным заповедником в Чернобыльской зоне гуляло стадо одичавших коров
Видео
Все видео
Пес спас хозяина от ледяной смерти: трогательная история "настоящего чуда"
Пес спас хозяина от ледяной смерти: трогательная история "настоящего чуда"
Мышь в витрине киевского кафе наслаждалась штруделем: видео трапезы
Мышь в витрине киевского кафе наслаждалась штруделем: видео трапезы
Ковид и Пфайзер: определили самые оригинальные имена для домашних питомцев
Ковид и Пфайзер: определили самые оригинальные имена для домашних питомцев
Пожарные взяли на службу свинью и сшили ей униформу
Пожарные взяли на службу свинью и сшили ей униформу
Кот сорвал политическое ток-шоу и стал звездой сети
Кот сорвал политическое ток-шоу и стал звездой сети
Интервью
1/5
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
Просмотров: 4824
"Есть угроза со стороны России": эксперт о сценариях протестов в Казахстане
"Есть угроза со стороны России": эксперт о сценариях протестов в Казахстане
Просмотров: 3663
Зеленский взял стиль Януковича - политолог
Зеленский взял стиль Януковича - политолог
10 Просмотров: 2043
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
12 Просмотров: 3276
Главное – обуздать Кремль. Десант, авиация, ракеты россиян угрожают больше ядерного оружия
Главное – обуздать Кремль. Десант, авиация, ракеты россиян угрожают больше ядерного оружия
3 Просмотров: 1728
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
06 января 2022
Просмотров: 486
Торба чудес
Коли ми малі, ті чи ті предмети зачаровують нас безкорисливо і непрактично, поза своїм прямим призначенням. Як ото яке-небудь чудесне зелене скельце ...
вторник, 11 января 2022 03:46

В Чернобыльской зоне заметили редких птиц

  Комментировать
В Чернобыльской зоне заметили редких птиц
В зоне заметили орланов-белохвостов. Фото: Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник

В Чернобыльской зоне заметили редких орланов-белохвостов.

Об этом идет речь в сообщении Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

"Пара в буквальном смысле. Самка со взъерошенными перьями на голове и чуть меньший, чем пернатая подруга, самец", - говорится в сообщении.

В течение 28-29 декабря сотрудники заповедника насчитали на своей территории 11 орланов.

Малое количество свидетельствует, что многие из этих птиц зимовали южнее.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Карпатах фотоловушка "поймала" краснокнижного кота "тихохода"

Орлан-белохвост – самая большая птица, проживающая в Чернобыльском заповеднике. Он гнездится в лесах у больших водоемов. Их количество в зоне увеличивается.

В Чернобыльской зоне одичавшее стадо коров снова попало в объектив камеры. Ученые насчитали в главном стаде 20 особей. Об этом сообщил Чернобыльский радиационно-экологический заповедник.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Чернобыльской зоне заметили редких птиц». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Пшонка-style по-полтавски или дом Зевса: почему к подъезду в центре города водят туристов
Пшонка-style по-полтавски или дом Зевса: почему к подъезду в центре города водят туристов
23
 1 Просмотров: 23895
&quot;Сложный разговор&quot;: завершились переговоры между РФ и США
"Сложный разговор": завершились переговоры между РФ и США Просмотров: 21853
&quot;Всех начали расстреливать люди из России&quot; - как украинцы и казахи выходили против Путина: фото и видео
"Всех начали расстреливать люди из России" - как украинцы и казахи выходили против Путина: фото и видео
19
 1 Просмотров: 19764
&quot;Возвращайся обратно в помойную страну&quot; - российского тиктокера развернули в аэропорту
"Возвращайся обратно в помойную страну" - российского тиктокера развернули в аэропорту
6
 Просмотров: 18576
Эксперт объяснил, почему активизировались Янукович с Азаровым
Эксперт объяснил, почему активизировались Янукович с Азаровым
 Просмотров: 15129
Животные
Любил спать в барабане: хозяева 30 мин. "стирала" кота в включенной стиральной машинке
Любил спать в барабане: хозяева 30 мин. "стирала" кота в включенной стиральной машинке
4
 Просмотров: 117
Соvid-19 убил звездного снежного леопарда
Соvid-19 убил звездного снежного леопарда Просмотров: 486
Туристы затоптали тысячи яиц краснокнижных черепах
Туристы затоптали тысячи яиц краснокнижных черепах Просмотров: 855
Пес спас хозяина от ледяной смерти: трогательная история "настоящего чуда"
Пес спас хозяина от ледяной смерти: трогательная история "настоящего чуда"
 Просмотров: 1575
Украинские полярники показали, как пингвины "маршируют" к океану
Украинские полярники показали, как пингвины "маршируют" к океану
4
 Просмотров: 648
Больше всего комментируют
7
Никаких компромиссов с террористом Путиным! - украинцы вышли на митинг против диктатора
6
Россия продолжает вводить войска в Казахстан
5
"Весной будет отправная точка" - Притула рассказал о политических планах
2
Антитеррористическая операция, траур, реакция мирового сообщества: что происходит в Казахстане
2
Путин подходит к завершению политической карьеры и настроен вернуть СССР: что пишет о нас мировая пресса
Голосов: 243
Голосование Главное спортивное событие года - финальная часть Кубка мира по футболу. Будет ли играть Украина?
  • 1) Да
  • 2) Нет
Просмотреть