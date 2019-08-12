В Чернобыльской зоне зацвели розовые лилии - фото

Фото: Facebook

В Чернобыльской зоне зацвели розовые водяные лилии.

"Пока наши ученые спорят между собой о естественности происхождения этого растения на территории заповедника - наслаждайтесь ее нежностью и красотой", - написали на Facebook-странице Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

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В комментариях написали, что цветы прячутся под большими листьями и чтобы увидеть их, нужно заглядывать под него.

Президент Владимир Зеленский подписал указ для преобразования зоны отчуждения ЧАЭС в экономически активную территорию Украины. Об этом глава государства сообщил в Тwitter после поездки в Чернобыль.