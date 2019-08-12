 
Ексклюзивы
1/5
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
2 Просмотров: 4374
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
4 Просмотров: 621
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
Просмотров: 810
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Просмотров: 1485
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
1 Просмотров: 3024
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
2 Просмотров: 2160
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
Просмотров: 4968
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
Просмотров: 14760
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
Просмотров: 15912
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 855
Фото
Все фото
4
6
15
11
5
В Чернобыльской зоне зацвели розовые лилии - фото
В Чернобыльской зоне зацвели розовые лилии - фото
На Полтавщине наблюдали двойное солнце - фото, видео
На Полтавщине наблюдали двойное солнце - фото, видео
Показали курорт, где отдыхала жена Наполеона
Показали курорт, где отдыхала жена Наполеона
Демонический пес одновременно пугает и влюбляет людей
Демонический пес одновременно пугает и влюбляет людей
&quot;Фрукты дешевле чем колбаса&quot; - фитнес-тренер рассказала как худеть экономно и без вреда для здоровья
"Фрукты дешевле чем колбаса" - фитнес-тренер рассказала как худеть экономно и без вреда для здоровья
Видео
Все видео
Блогерка случайно распространила видео, на котором бьет и плюет на свою собаку
Блогерка случайно распространила видео, на котором бьет и плюет на свою собаку
Научный прорыв: ученые "напечатали" функциональный сердечный клапан
Научный прорыв: ученые "напечатали" функциональный сердечный клапан
Столкновение птицы и ребенка на американских горках напугало сеть
Столкновение птицы и ребенка на американских горках напугало сеть
Показали нашествия медуз в Азовском море
Показали нашествия медуз в Азовском море
Пес спас ребенка от кобры и погиб сам
Пес спас ребенка от кобры и погиб сам
Интервью
1/5
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
2 Просмотров: 4374
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
2 Просмотров: 4511
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Просмотров: 4122
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 855
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 7812
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
11 августа 2019
Просмотров: 1575
Паша-прикордонник
Половина мого села на Волині ви­їхала на заробітки. Додому повертаються, коли закінчується віза, когось хоронять чи женять. У червні Шевчуки ...
понедельник, 12 августа 2019 19:41

В Чернобыльской зоне зацвели розовые лилии - фото
4

  Комментировать

В Чернобыльской зоне зацвели розовые водяные лилии
Фото: Facebook
В Чернобыльской зоне зацвели розовые водяные лилии
В Чернобыльской зоне зацвели розовые водяные лилии
В Чернобыльской зоне зацвели розовые водяные лилии

В Чернобыльской зоне зацвели розовые водяные лилии.

"Пока наши ученые спорят между собой о естественности происхождения этого растения на территории заповедника - наслаждайтесь ее нежностью и красотой", - написали на Facebook-странице Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Туристы в опасности: в Чернобыле нашли кран-"убийцу"

В комментариях написали, что цветы прячутся под большими листьями и чтобы увидеть их, нужно заглядывать под него.

Президент Владимир Зеленский подписал указ для преобразования зоны отчуждения ЧАЭС в экономически активную территорию Украины. Об этом глава государства сообщил в Тwitter после поездки в Чернобыль.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Чернобыльской зоне зацвели розовые лилии - фото». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
августа

Определились, что делать с вытрезвителями

Украинца готовили к полету на Луну

"Ад наступает" - топ аномальных погодных условий за последние годы

Самое читаемое
Сексуальность зашкаливает: как выглядит самая красивая гольфистка мира
Сексуальность зашкаливает: как выглядит самая красивая гольфистка мира
10
 1 Просмотров: 118314
&quot;Мать 2 детей с идеальной фигурой&quot; - Оля Полякова ошеломила сеть сексуальной фотосессией в микро-бикини
"Мать 2 детей с идеальной фигурой" - Оля Полякова ошеломила сеть сексуальной фотосессией в микро-бикини
6
 Просмотров: 41419
Какой маникюр сделать в августе
Какой маникюр сделать в августе
16
 Просмотров: 30222
В Черновцах пара занялась сексом прямо на улице
В Черновцах пара занялась сексом прямо на улице
 Просмотров: 19980
Украинская &quot;девушка Бонда&quot; показала стройную фигуру в купальнике
Украинская "девушка Бонда" показала стройную фигуру в купальнике
6
 Просмотров: 19488
Интересно
На Полтавщине наблюдали двойное солнце - фото, видео
На Полтавщине наблюдали двойное солнце - фото, видео
6
 Просмотров: 486
Показали курорт, где отдыхала жена Наполеона
Показали курорт, где отдыхала жена Наполеона
15
 Просмотров: 1350
Демонический пес одновременно пугает и влюбляет людей
Демонический пес одновременно пугает и влюбляет людей
11
 Просмотров: 2304
"Фрукты дешевле чем колбаса" - фитнес-тренер рассказала как худеть экономно и без вреда для здоровья
"Фрукты дешевле чем колбаса" - фитнес-тренер рассказала как худеть экономно и без вреда для здоровья
5
 Просмотров: 1413
Впечатляющие зрелище - показали один из самых больших средневековых замков Европы
Впечатляющие зрелище - показали один из самых больших средневековых замков Европы
19
 Просмотров: 4492
Больше всего комментируют
26
Оргкомитет Марша защитников обиделся из-за Дня Независимости
5
Янтарное дело: Зеленский устроил "разгром" силовикам
4
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
3
Почему Зеленский включает "режим Лукашенко" - психолог
2
Джемилев прокомментировал слова Эрдогана о Крыме
Голосов: 1110
Голосование Какой футбольный топ-чемпионат для вас - приоритет?
  • 1) Англия
  • 2) Испания
  • 3) Италия
  • 4) Германия
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua