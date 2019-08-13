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В центре Галактики вспыхнула черная дыра. Астрономы сняли это на видео

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В центре Галактики вспыхнула черная дыра. Астрономы сняли это на видео
Вспыхнула черная дыра. ФОТО: ТСН

Около черной дыры Стрелец А* в центре Галактики была зафиксирована вспышка с чудовищными энергетическими показателями. Возможно, это вызвано розрывом звезды S0-2.

Свечение было вдвое ярче любого, замеченного ранее, и это происшествие не вписывалось в модель поведения "спокойной" черной дыры. Об этом первым заявил в Twitter астроном Фил Плейт, пишет Лига.

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"S0-2 сближалась с Sgr A* в прошлом году. Пока никто не знает, почему произошла такая замедленная реакция дыры на сближение с этими объектами", - пишет астроном Фил Плейт в Twitter.

Ученые полагают, что примерно 2 млн лет назад аналогичное событие, связанное с Sgr A*, было настолько мощным, что свечение сотни тысяч лет было заметно на Земле.

Стрелец А* - мощный источник излучения в центре Млечного Пути. Его массу оценивают примерно в 4 млн солнечных. Предполагается, что это сверхмассивная черная дыра в 26 000 световых лет от нас. Рядом с ней находятся десятки звезд, обращающихся вокруг по аномальным из-за сильнейшей гравитации траекториям, и несколько крупных облаков пыли/газа.

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