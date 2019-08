В центре Галактики вспыхнула черная дыра. Астрономы сняли это на видео

Около черной дыры Стрелец А* в центре Галактики была зафиксирована вспышка с чудовищными энергетическими показателями. Возможно, это вызвано розрывом звезды S0-2.

Свечение было вдвое ярче любого, замеченного ранее, и это происшествие не вписывалось в модель поведения "спокойной" черной дыры. Об этом первым заявил в Twitter астроном Фил Плейт, пишет Лига.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Показали уникальное явление у черной дыры

"S0-2 сближалась с Sgr A* в прошлом году. Пока никто не знает, почему произошла такая замедленная реакция дыры на сближение с этими объектами", - пишет астроном Фил Плейт в Twitter.

Here's a timelapse of images over 2.5 hr from May from @keckobservatory of the supermassive black hole Sgr A*. The black hole is always variable, but this was the brightest we've seen in the infrared so far. It was probably even brighter before we started observing that night! pic.twitter.com/MwXioZ7twV