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суббота, 30 ноября 2019 12:57

Уникальное явление: львица родила второй раз за год

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Уникальное явление: львица родила второй раз за год
0382.ua

В Хмельницком частном зоопарке у львиной пары Тиары и Амура родились три львенка.

Папа охраняет новорожденных у входа в вольер, а мама постоянно сидит с малышами и никого к ним не подпускает. Львята появились на свет всего сутки назад. Им еще даже не успели дать имена, пишет ТСН.

"Мы стараемся ее не трогать, потому что она кормит детей. Она охраняет. Отец-лев может подойти, а мы, бывает, даже не можем увидеть, есть ли дети, или нет, - рассказала надзирательница животных Елена Палехина.

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Для того, чтобы в холод львята быстрее росли и не болели, владельцы зоопарка приняли решение изменить ее рацион и добавили в него больше мяса и рыбы. Кстати, это уже пятое потомство Амура и Тиары. До этого львица рожала в июле этого года - тогда в зоопарке появилось четверо маленьких львят. Ветеринары отмечают, что то, что львица родила второй раз за год - большая редкость.

По словам владельца зверинца Сергея Палехина, в прошлый раз он бесплатно передал детей Тиары и Амура в австралийские заповедники. Где же окажутся эти малыши, пока не известно – Палехин подчеркнул, что львята будут при родителях до тех пор, пока не получат все необходимые прививки и не окрепнут.

В Подольском зоопарке появятся новые животные - пара молодых рысей. Для них начали готовить вольеры.

Рысь - это червонокнижна животное, и согласно европейским стандартам, для пары рысей площадь вольера должно быть не менее 300 квадратных метров, а высота - не менее пяти метров. Рыси большую часть жизни находятся на деревьях, и чем выше, тем лучше для их размножения.

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