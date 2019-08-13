Уникальное рождения: у панды появились дети необычных размеров

Фото: bbc.com

В бельгийском зоопарке "Пайр Дайза" большая панда родила двух детенышей. Такое явление очень редким. Панду взяли в аренду у Китая на 15 лет. Все детеныши панд, родившихся в период аренды, также является собственностью Китая.

Об этом пишет ВВС.

Большие панды способны к зачатию только раз в год. Продолжается эта фаза менее двух дней, поэтому панды плохо размножаются в неволе. Хао Хао искусственно оплодотворяют в апреле.

Сейчас двойняшки и их мать Хао Хао будут под наблюдением работников зоопарка несколько недель.

Старший новорожденный самец весит 160 г, а самка - 150 г.

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По информации Всемирного фонда дикой природы, в мире в природе осталось менее две тысячи панд.

Пользователей соцсетей растрогало видео, как мать-панда тянет детеныш из дерева. Ролик собрал тысячи просмотров на Youtube.