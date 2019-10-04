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пятница, 04 октября 2019 18:04

Умеют удивлять: показали забавные фото собак-чудаков
23

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Что творится в головах этих четырехлапых, представить сложно.
Фото: brightside.me
Что творится в головах этих четырехлапых, представить сложно.
Что творится в головах этих четырехлапых, представить сложно.
Что творится в головах этих четырехлапых, представить сложно.
Что творится в головах этих четырехлапых, представить сложно.

Что на уме у собак — загадка. Никто не знает, чем руководствуются эти четырехлапые, когда прибегают к очередной выходки. Поведением своим часто и смешат, и озадачивают одновременно. Так и хочется узнать, что творится в их голове, когда начинают жевать свои лапы, нападать на мебель, внимательно смотреть телевизор, будто действительно заинтересованы происходящим на экране.

Фотоподборку с собаками, странное поведение которых не поддается объяснению, но выглядит при этом удивительно забавно, представило издание Bright Side.

Вывод один — наблюдать за этими чудаками никогда скучно не станет.

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Лай и вой, оборванные обои, испорченная мебель — активный пес всегда найдет, чем себя занять, когда хозяев нет дома. За то время, пока в их распоряжении весь дом, эти четырехлапые не дадут себе долго скучать. Чем они занимались, скорее всего, тайной не останется — последствия будут заметны невооруженным глазом.

brightside.me
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