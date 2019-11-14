Умеют наслаждаться жизнью: Розалин Рэймонд фотографирует только лисиц

Лисички - не менее милее животные чем коты, собаки и совы.
Вот поэтому фотограф из Нидерландов Розалин Рэймонд специализируется на фотографиях диких лис, пишет Bored Panda.
Розалин говорит, что лисы умеют наслаждаться жизнью.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Показали котов, выглядящих как демонята
"Я люблю фотографировать их, когда им хорошо: когда они свободны от боли, страха, холода, голода и любого другого дискомфорта.
Конечно, у них есть свои обязанности. И когда зайца убитого, территория защищена, а потомством ухоженное - самое время расслабиться ", - рассказывает фотограф.
На улице Верховинной в Киеве колония летучих мышей поселилась на зиму в квартире жилого дома. Хозяин квартиры обнаружил животных и вызвал волонтеров, сообщает зоозащитная группа Kyiv Animal Rescue Group.
Комментарии