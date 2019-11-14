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пятница, 15 ноября 2019 03:30

Умеют наслаждаться жизнью: Розалин Рэймонд фотографирует только лисиц
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"Лисы чувствуют твою настойчивость и всегда на страже. Но я получаю удовольствие, даже когда просто нахожусь на природе в процессе фотографирования", - говорит фотограф.
Фото: Розалин Реймонд
"Лисы чувствуют твою настойчивость и всегда на страже. Но я получаю удовольствие, даже когда просто нахожусь на природе в процессе фотографирования", - говорит фотограф.
"Лисы чувствуют твою настойчивость и всегда на страже. Но я получаю удовольствие, даже когда просто нахожусь на природе в процессе фотографирования", - говорит фотограф.
"Лисы чувствуют твою настойчивость и всегда на страже. Но я получаю удовольствие, даже когда просто нахожусь на природе в процессе фотографирования", - говорит фотограф.
"Лисы чувствуют твою настойчивость и всегда на страже. Но я получаю удовольствие, даже когда просто нахожусь на природе в процессе фотографирования", - говорит фотограф.

Лисички - не менее милее животные чем коты, собаки и совы.

Вот поэтому фотограф из Нидерландов Розалин Рэймонд специализируется на фотографиях диких лис, пишет Bored Panda.

Розалин говорит, что лисы умеют наслаждаться жизнью.

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"Я люблю фотографировать их, когда им хорошо: когда они свободны от боли, страха, холода, голода и любого другого дискомфорта.

Конечно, у них есть свои обязанности. И когда зайца убитого, территория защищена, а потомством ухоженное - самое время расслабиться ", - рассказывает фотограф.

На улице Верховинной в Киеве колония летучих мышей поселилась на зиму в квартире жилого дома. Хозяин квартиры обнаружил животных и вызвал волонтеров, сообщает зоозащитная группа Kyiv Animal Rescue Group.

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