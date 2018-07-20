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пятница, 20 июля 2018 13:27

"Умер бы ради находки": в янтаре обнаружили уникальную вещь
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В янтаре нашли скелет детеныша змеи возрастом около 98,8 млн лет
Фото: Science Advances
В янтаре нашли скелет детеныша змеи возрастом около 98,8 млн лет
В янтаре нашли скелет детеныша змеи возрастом около 98,8 млн лет
В янтаре нашли скелет детеныша змеи возрастом около 98,8 млн лет

В Мьянме в янтаре нашли скелет детеныша змеи возрастом около 98,8 млн лет. Находку относят к началу позднего мелового периода.

К этому времени змеи уже расселились по всем континентам: их скелеты были найдены в Северной и Южной Америке, Африке, на Ближнем Востоке и в южной части Европы - но ни один из образцов не сохранился в янтаре, и все они были змеями, умершими во взрослом возрасте . Эта находка - первая, что позволяет изучить строение древнего змеиного детеныша, пишет Science Advances.

Животное получило видовое название Xiaophis myanmarensis. С помощью рентгена и компьютерной томографии специалисты рассмотрели 97 сочлененных позвонков общей длиной 47,5 миллиметров. Также сохранились 10 позвонков с хвостового отдела, ребра и небольшие участки чешуи.

Некоторые позвонки составляли до половины миллиметра в длину. Еще около 70 позвонков, а также череп, отсутствовали. Возраст змеи пока не установлено, но в любом случае она погибла очень рано: ее скелет еще не до конца сформировался.

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"Я бы умер ради находки полного скелета", - сказал алеонтолог и специалист по ископаемых рептилий Майкл Колдуэлл с Альбертского университета в Канаде.

По морфологическим признакам организм напоминает строение детенышей современных змей, например, обычного ужа. Есть небольшое сходство с питонами и другими змеями.

В куске янтаря, в котором сохранилась змея, также растения того времени и кусок кожи, который, как считают исследователи, некогда принадлежавший взрослой особи. Однако они не могут сказать, принадлежат ли оба образца к одному виду.

Аргентинский фермер Хосе Антонио Нивус на своей усадьбе у Буэнос-Айреса нашел окаменевшее доисторическое животное. Мужчина сначала решил, что это огромное яйцо динозавра. Исследователи прибыли на форму и выяснили, что окаменелость осталась от глиптодона. Доисторический броненосец погиб в конце ледникового периода около 10 тыс. лет назад.

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