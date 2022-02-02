Украинские полярники показали, как пингвины выпрыгивают на берег

Пингвинам удается набирать скорость в воде и выпрыгивать на берег. Кадр с видео

Украинские полярники сняли на видео прыжки пингвинов из воды на берег.

Кадры опубликовал Национальный Антарктический научный центр.

"Посмотрите, как стремительно эти пингвины выскакивают на берег – как маленькие прыгуны! Как им так удается? Дело в том, что это на суше пингвины кажутся угловатыми и неловкими. В воде, где они проводят 80 процентов жизни, эти животные очень прыткие и быстрые. А тем более Субантарктические пингвины, которых вы видите на видео и которые населяют наш остров. Они самые быстрые среди всех и могут разгоняться до 36 километров в час", - говорится в сообщении.

Чтобы выпрыгнуть на высокий берег, пингвины сначала набирают скорость в океане, затем с помощью лап и хвоста меняют угол движения и выпрыгивают в воздух.

Крылья помогают им быстро плавать. Особое строение плеч и грудины позволяет двигать ими, как винтами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пингвин снял на видео свою подводную охоту

"Наблюдая за императорскими пингвинами, ученые обнаружили, что во время разгона они оставляют вокруг себя много пузырьков. И эти шарики выходили не из легких через рот, а от перьев. Ученые предположили, что перед прыжком в воду животное набирает воздух между перьями и задерживает его, а для разгона в воде прижимает перья, выпуская пузыри на поверхность. Они действуют как смазка, уменьшая трение и ускоряя движение", - пишут украинские полярники.

Полярники с украинской антарктической станции "Академик Вернадский" записали звуки тюленей Ведделла. В общей сложности было известно около 30 типов звуков в репертуаре этих животных, но недавно исследователи обнаружили еще девять в ультразвуковом спектре, сообщает Национальный антарктический научный центр.