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среда, 26 декабря 2018 14:04

Украинская главная елка стала самой красивой в Европе
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Детские рисунки команда проекта "Здійсни мрію" собирала по всей Украине в туре
Фото: пресс-служба
Детские рисунки команда проекта "Здійсни мрію" собирала по всей Украине в туре
Детские рисунки команда проекта "Здійсни мрію" собирала по всей Украине в туре
Детские рисунки команда проекта "Здійсни мрію" собирала по всей Украине в туре
Детские рисунки команда проекта "Здійсни мрію" собирала по всей Украине в туре

На прошлой неделе, в день Святого Николая, в столице традиционно включили главную елку Украины. В этом году елка стала не только атрибутом новогоднего настроения, а и настоящей мотивационной изюминкой праздничной площади. Дерево украсили серебряными гирляндами, тысячами игрушек в виде кристаллов. Вокруг него установили сферический экран, стилизованный под северное сияние. На нем появляется видео с рисунками детских мечтаний.

Эти рисунки команда проекта "Здійсни мрію" и его куратор, телеведущая Лидия Таран собирали по всей Украине в туре. Зрители присылали их по почте в офис телеканала "1+1" и публиковали с хэштегом #моядитячамрія.

Среди мечтаний, которые в новогодние праздники можно увидеть на главной елке - синие космические ракеты, розовый дракон, счастливая семья, красивые домики, солнце, цветочные поляны, волшебные единороги.

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В День святого Николая рисунками детской мечты сияла не только главная елка, но и вся Софийская площадь. Елочка "с мечтами" стала самой красивой в Европе по версии European Best Destinations.

Автор: пресс-служба
  Детские рисунки команда проекта "Здійсни мрію" собирала по всей Украине в туре
Детские рисунки команда проекта "Здійсни мрію" собирала по всей Украине в туре
Автор: пресс-служба
  Детские рисунки команда проекта "Здійсни мрію" собирала по всей Украине в туре
Детские рисунки команда проекта "Здійсни мрію" собирала по всей Украине в туре

"Дети в Украине мечтают мало - всего 5% умеют мечтать без границ и к звездам. Остальные 95% имеют мечты-желания, в основном материальные. Поэтому во время новогодних праздников, когда сама атмосфера вокруг побуждает верить в чудо, мы с командой "Здійсни мрію" решили вдохновить мечтать всех гостей Софийской площади. А помогла нам в этом команда международного этнокультурного проекта Folk Ukraine, которая и занималась установкой главной елки", - рассказала Лидия Таран.

Рождественско-новогодняя пора набирает обороты. Украинцы в спешке докупают подарки, составляют список блюд к праздничному столу. К грядущему Новому году готовятся и отечественные звезды. О планах на празднование, семейные традиции и детство корреспонденту Gazeta.ua рассказала ведущая телеканала "1+1" Соломия Витвицкая.

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