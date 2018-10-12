УГКЦ создала игры для детей

Возрастная категория этих развлечений составляет 3-10 лет. Фото: images.altarta.com

В Украинской Греко-Католической Церкви создали 4 интерактивных игры для детей по мотивам библейских сюжетов.

Комиссии по делам молодежи УГКЦ благодаря катехитической комиссии Киево-Галицкого Верховного архиепископства создали 4 интерактивных игры: "Сотворение мира", "Ноев ковчег", "Моисей и 10 заповедей", "Рождество Христово", - пишет "Дивенсвіт".

Возрастная категория этих развлечений составляет 3-10 лет.

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"Дети будут познавать Священное Писание и христианские истины в интересный и доступный для них способ", - говорится в сообщении сайта.

Игровые приложения можно загрузить через Google Play.

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