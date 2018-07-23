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понедельник, 23 июля 2018 23:30

Удачный кадр: показали фото, на которых животные позируют как настоящие модели
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Эти животные знают, как вести себя перед камерой.
Фото: cheezburger.com
Эти животные знают, как вести себя перед камерой.
Эти животные знают, как вести себя перед камерой.
Эти животные знают, как вести себя перед камерой.
Эти животные знают, как вести себя перед камерой.

Успех фото зависит не только от мастерства фотографа. Большую роль играет и талант модели. Среди животных есть те, кто позирует не хуже людей. В результате их фото выглядят как для обложки журнала.

Свою подборку фотографий чрезвычайно фотогеничных животных презентовал cheezburger.com.

Представленные снимки могут сравниться с портфолио настоящих супермоделей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В сети опубликовали фотоподборку собак, которые излучают счастье

Ранее показали 18 чрезвычайно забавных фото нефотогеничных котов. Они доказывают, что не все домашние любимцы получаются на фотографиях лучше, чем их хозяева.

cheezburger.com
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