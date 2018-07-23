Удачный кадр: показали фото, на которых животные позируют как настоящие модели

Фото: cheezburger.com

Успех фото зависит не только от мастерства фотографа. Большую роль играет и талант модели. Среди животных есть те, кто позирует не хуже людей. В результате их фото выглядят как для обложки журнала.

Свою подборку фотографий чрезвычайно фотогеничных животных презентовал cheezburger.com.

Представленные снимки могут сравниться с портфолио настоящих супермоделей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В сети опубликовали фотоподборку собак, которые излучают счастье

Ранее показали 18 чрезвычайно забавных фото нефотогеничных котов. Они доказывают, что не все домашние любимцы получаются на фотографиях лучше, чем их хозяева.