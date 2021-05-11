Ученые раскрыли тайну древних "врат в ад"

Группа ученых, вероятно, раскрыла секрет пещеры, которую древние римляне считали "вратами в ад". По их мнению, смертоносное действие пещеры было вызвано облаком диоксида углерода, которая действовала удушающе на всех, кто в нее входил, сообщает Science alert.

Пещера убивала всех животных, которые входили в нее, но "щадила" жрецов. Ее использовали 2200 лет назад, но она снова была открыта учеными из Университета Саленто в 2011.

Пещера располагалась в городе Ераполис в древней Фригии, сейчас территория Турции. Ее использовали для жертвоприношений быков, которых проводили через Плутоний или врата Плутона – бога загробного царства. Когда жрецы выводили быков на арену, зрители, которые сидели вокруг нее, могли наблюдать за тем, как облака дыма, исходившие из пещеры, убивали животных.

"Пространство наполнено дымом, настолько плотным, что за ним едва можно рассмотреть землю. Любое животное, которое входит внутрь, встречает неизбежную смерть. Я бросил воробьев и они тут же испустили последний вдох и упали", - писал греческий историк Страбон.

Именно этот феномен подстрекал ученых искать пещеру. Птицы, которые пролетели слишком близко ко входу в нее, упали замертво, показав, что даже спустя две тысячи лет она остается такой же смертоносной.

По словам вулканолога Харди Пфанца, причиной этого является сейсмическая активность. Трещина, которая проходит глубоко под землей, высвобождает большие количества вулканического углекислого газа.

Ученые исследовали пространство арены, которая примыкает к пещере, и выяснили, что углекислый газ образует небольшое "озеро" на высоте 40 сантиметров от поверхности. Воздействие солнечного света рассеивает газ, наиболее смертоносным он является на рассвете, после того, как накапливается за ночь. У поверхности концентрация достигает 50%, на высоте 10 сантиметров она составляет 35%, но выше 40 сантиметров газ начинает рассеиваться.

Днем углекислый газ все еще содержится на высоте около пяти сантиметров, подтверждением чего являются мертвые жуки, найденные учеными на арене. Внутри пещеры концентрация углекислого газа составляет 86-91% на протяжении всего дня, поскольку в нее не проникают ни солнечный свет, ни ветер.

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Ученые считают, что рядом с пещерой продавали небольших животных и птиц, которых могли купить и принести в жертву, люди приходившие к ней. В праздничные же дни жертвоприношения приносили священники. Вероятно, голова быка находилась на уровне с высокой концентрацией углекислого газа, а священник, всегда рослый мужчина, стоял гораздо выше. В результаты зрители видели, как мощный бык за считанные минуты падает замертво из-за влияния пещеры.

Врата Плутона известны еще с античных времен. В мифах Древней Греции и Рима описана пещера в городе Иераполисе, войдя в которую, можно попасть в подземный мир. Около этих ворот проводились ритуалы в честь бога Плутона. Подходить к пещере разрешалось только жрецам. Животные, пройдя по узкому проходу, выходили на арену и здесь падали замертво.