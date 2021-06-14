Туристы спасли детеныша дельфина на Кинбурнской косе

Автор: Александр Заклецкий Дельфиненок заплыл в Днепровско-Бугский лиман и пытался попасть в Черное море

13 июня туристы спасли детеныша азовки в Николаевской области. Дельфиненок заплыл в Днепровско-Бугский лиман и пытался попасть в Черное море, однако натолкнулся на Кинбурнскую косу.

У берега со стороны лимана его заметил столичный фотограф Александр Заклецкий, который сейчас фиксирует маяки на юге Украины.

"Сидим жарим шашлыки, пьем вино, читаем стихи Кати Бабкиной, видим дельфин рядом плавает. Детеныш прям выбрасывался на берег. Попробовали его отнести дальше в воду - а он назад ", – рассказывает Заклецкий.



Чтобы не навредить дельфину, фотограф позвонил зоологу Павлу Голдину за советом.

"Без консультации мы бы ничего не сделали. Азовка продолжала выбрасываться на берег в направлении морской стороны. Тогда Голдин сказал нам попробовать перенести его в море, – объясняет Заклецкий. – Отпустили дельфина в море – он уплыл."

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ребенка укусил дельфин - мать сняла это на видео





Переносила азовку через косу из лимана к морю подруга фотографа Елизавета Козленко, работает монитором клинических исследований. Поскольку это был почти конец Кинбурна, нести пришлось недалеко, около 50 м.

Азовка – один из самых маленьких дельфинов в мире, вырастают до 1,6 м в длину. Еще их называют морской свиньей через толстый слой подкожного жира и дыхания, похожее на хрюканье.

"Их осталось очень мало. Когда их массово вылавливали именно через жир. Сейчас они часто попадают в браконьерськи сетки, погибают из-за загрязнения пластиком. Ученые просят сообщать, если кто-то найдет мертвого дельфина на берегу. Они проводят вскрытие и исследуют, что стало причиной смерти. Это важно. Их много гибнет из-за равнодушия людей ", – добавляет Александр Заклецкий.

Ежегодно в Украине погибает несколько тысяч дельфинов и китообразных. Почти 98% - это азовки. Из-за своего небольшого размера они часто попадают в рыболовные сети.