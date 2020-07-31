 
Ексклюзивы
1/5
Сколько картофеля выращивают украинцы
Сколько картофеля выращивают украинцы
Просмотров: 225
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
7 Просмотров: 5625
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Просмотров: 846
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
1 Просмотров: 756
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 549
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Просмотров: 1089
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
Просмотров: 882
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
1 Просмотров: 4581
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
2 Просмотров: 2358
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Просмотров: 7848
Фото
Все фото
20
20
10
6
14
Трогательные фото животных, которые показывают, как выглядит счастье
Трогательные фото животных, которые показывают, как выглядит счастье
20 фото забавных собак, которых не узнать после стрижки
20 фото забавных собак, которых не узнать после стрижки
Показали 10 изобретательных животных, которые овладевают искусством камуфляжа
Показали 10 изобретательных животных, которые овладевают искусством камуфляжа
Показали трогательные снимки животных, которые демонстрируют свою любовь
Показали трогательные снимки животных, которые демонстрируют свою любовь
14 фото животных, которые заслуживают &quot;Оскара&quot; за свои эмоции
14 фото животных, которые заслуживают "Оскара" за свои эмоции
Видео
Все видео
На видео показали охоту гепарда его глазами
На видео показали охоту гепарда его глазами
С одесского зоопарка сбежали гамадрилы
С одесского зоопарка сбежали гамадрилы
На Житомирщине страус бегает по улицам за велосипедистами
На Житомирщине страус бегает по улицам за велосипедистами
Робособаки Boston Dynamics проверяют заболевших на коронавирус
Робособаки Boston Dynamics проверяют заболевших на коронавирус
Ученые сняли уникальное видео с китами
Ученые сняли уникальное видео с китами
Интервью
1/5
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
7 Просмотров: 5625
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
Просмотров: 639
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 549
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Просмотров: 783
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
Просмотров: 468
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 июля 2020
Просмотров: 657
Диплом з Антверпена
Два тижні тому донька здала сесію ЗНО. Ми зібрали речі й поїхали в Тальне. Під грушею закріпили гамак. Тепер мала валяється в ньому й чекає ...
суббота, 01 августа 2020 02:28

Трогательные фото животных, которые показывают, как выглядит счастье
20

  Комментировать

Счастье в мелочах
Фото: © nsims92 / Reddit
Счастье в мелочах
Счастье в мелочах
Счастье в мелочах
Счастье в мелочах

Домашние животные, как никто другой способны научить людей ценить жизнь. Каждую мелочь, которая их окружает. Они показывают, как надо радоваться солнечному свету, прогулке на пляже или банальному проявлению нежности и заботы.

Bright Side собрал фотографии наших пушистых друзей, которые излучают столько счастья и позитива, что воздержаться от улыбки просто невозможно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 14 фото животных, которые заслуживают "Оскара" за свои эмоции

Животные не могут прочитать о методах воспитания и родственных отношениях в книгах или интернете. Живут инстинктами и доказывают, все, что нам нужно, это немного любви и семейного тепла.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Трогательные фото животных, которые показывают, как выглядит счастье». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
августа

Над советской субмариной подняли украинский флаг

Погружение на самую глубокую точку Земли длилось пять часов

Самое читаемое
&quot;Ловила купальник&quot;. Модель с 13-м размером груди ошеломила подписчиков
"Ловила купальник". Модель с 13-м размером груди ошеломила подписчиков Просмотров: 10413
Ветерана АТО расстреляли на глазах у жены
Ветерана АТО расстреляли на глазах у жены
4
 1 Просмотров: 9243
Украину накроют холодные фронта: синоптик рассказал, вернется ли еще тепло
Украину накроют холодные фронта: синоптик рассказал, вернется ли еще тепло Просмотров: 7038
Тайсон потерял $80 млн за поражение от следующего соперника Кличко
Тайсон потерял $80 млн за поражение от следующего соперника Кличко
 Просмотров: 6147
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
 7 Просмотров: 5625
Животные
20 фото забавных собак, которых не узнать после стрижки
20 фото забавных собак, которых не узнать после стрижки
20
 Просмотров: 2988
Показали 10 изобретательных животных, которые овладевают искусством камуфляжа
Показали 10 изобретательных животных, которые овладевают искусством камуфляжа
10
 Просмотров: 2799
Показали трогательные снимки животных, которые демонстрируют свою любовь
Показали трогательные снимки животных, которые демонстрируют свою любовь
6
 Просмотров: 1719
14 фото животных, которые заслуживают "Оскара" за свои эмоции
14 фото животных, которые заслуживают "Оскара" за свои эмоции
14
 Просмотров: 8685
На видео показали охоту гепарда его глазами
На видео показали охоту гепарда его глазами
 Просмотров: 2952
Больше всего комментируют
40
Смоленская катастрофа: в самолет Качиньского заложили взрывчатку
12
Кравчук согласился возглавить украинскую делегацию на Минских переговорах
7
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
6
Нацкорпус обратился в Минюст с требованием запретить пророссийские партии
2
Новый полицейский скандал: на издевательства в отделении пожаловался ветеран АТО
Голосов: 366
Голосование Луческу с "Динамо" выиграет УПЛ?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua