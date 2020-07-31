Трогательные фото животных, которые показывают, как выглядит счастье

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Домашние животные, как никто другой способны научить людей ценить жизнь. Каждую мелочь, которая их окружает. Они показывают, как надо радоваться солнечному свету, прогулке на пляже или банальному проявлению нежности и заботы.

Bright Side собрал фотографии наших пушистых друзей, которые излучают столько счастья и позитива, что воздержаться от улыбки просто невозможно.

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Животные не могут прочитать о методах воспитания и родственных отношениях в книгах или интернете. Живут инстинктами и доказывают, все, что нам нужно, это немного любви и семейного тепла.