Трехлетнего ребенка унесло в небо на воздушном змее

На Тайване трехлетнюю девочку унесло в воздух на огромном воздушном змее во время Международного фестиваля воздушных змеев.
Инцидент произошел в воскресенье в северо-западном городе Синьчжу на ежегодном фестивале, пишет издание Apple Daily. Ребенок запуталась в задней части ткани воздушного змея, который поднялся в небо за сильного ветра.
Девочку спасли, после того как она около 30 секунд пролетела в воздухе, но впоследствии подошла достаточно к земле, чтобы ее схватили гости фестиваля.
Девочку доставили в больницу, однако она отделалась только царапинами на лице и шее.
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