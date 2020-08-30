Трехлетнего ребенка унесло в небо на воздушном змее

 
Ексклюзивы
1/5
"Моего 16-летнего сына убилиа любовь к Украине "- мать убитого Степана Чубенко
"Моего 16-летнего сына убилиа любовь к Украине "- мать убитого Степана Чубенко
Просмотров: 1755
Сашу перебило пополам пулеметной очередью - Наталья Дубчак о погибшем сыне
Сашу перебило пополам пулеметной очередью - Наталья Дубчак о погибшем сыне
Просмотров: 5238
Донбасс будет выжженной землей еще многие десятилетия - Игорь Козловский
Донбасс будет выжженной землей еще многие десятилетия - Игорь Козловский
Просмотров: 1188
Ребята из "Айдара" переломали ее одной фразой - волонтер о погибшей Яне Червоной
Ребята из "Айдара" переломали ее одной фразой - волонтер о погибшей Яне Червоной
Просмотров: 10080
Атмосфера страха в Донецке была несравненно больше, чем в других городах - Александра Иванюк
Атмосфера страха в Донецке была несравненно больше, чем в других городах - Александра Иванюк
Просмотров: 1521
Нас воспитали на мифологии нереальных советских идолов - киборг Александр Терещенко
Нас воспитали на мифологии нереальных советских идолов - киборг Александр Терещенко
Просмотров: 837
"Сидеть и ждать" - журналистка объяснила, как советы навредили украинцам
"Сидеть и ждать" - журналистка объяснила, как советы навредили украинцам
Просмотров: 549
Искусственный интеллект в будущем будет обладать совестью и моралью - философ
Искусственный интеллект в будущем будет обладать совестью и моралью - философ
1 Просмотров: 297
Ипотека: почему украинцы могут потерять купленное в кредит жилье
Ипотека: почему украинцы могут потерять купленное в кредит жилье
Просмотров: 810
Сейчас украинский язык защищают, потому что всякая кремлевская вошь хочет доминирования российского - автор проекта "Рагу.лі"
Сейчас украинский язык защищают, потому что всякая кремлевская вошь хочет доминирования российского - автор проекта "Рагу.лі"
Просмотров: 1179
Фото
Все фото
8
15
12
13
11
Почему коты любят прятаться в коробках
Почему коты любят прятаться в коробках
15 людей, которые завели кота, но не подумали о последствиях
15 людей, которые завели кота, но не подумали о последствиях
Коты-модели: показали впечатляющие изменения пушистиков
Коты-модели: показали впечатляющие изменения пушистиков
Забавные фото щенков, которые в будущем превратятся в суровых полицейских
Забавные фото щенков, которые в будущем превратятся в суровых полицейских
Арбузная неделя в зоопарке: Кличко накормил Хораса и Фиону
Арбузная неделя в зоопарке: Кличко накормил Хораса и Фиону
Видео
Все видео
Трехлетнего ребенка унесло в небо на воздушном змее
Трехлетнего ребенка унесло в небо на воздушном змее
Крыса посмаковала хлебом просто с полки супермаркета
Крыса посмаковала хлебом просто с полки супермаркета
Япония анонсировала выпуск летательных автомобилей
Япония анонсировала выпуск летательных автомобилей
На видео показали охоту гепарда его глазами
На видео показали охоту гепарда его глазами
С одесского зоопарка сбежали гамадрилы
С одесского зоопарка сбежали гамадрилы
Интервью
1/5
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Просмотров: 2052
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Просмотров: 576
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
Просмотров: 855
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Просмотров: 5733
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Просмотров: 3339
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
30 августа 2020
Просмотров: 234
Перестали боятися
– Ти ж із Волині. Мають бути родичі в Білорусі, – каже колега Дмитро, коли в сусідній державі спалахують протести. Рідні там не маю, ...
воскресенье, 30 августа 2020 22:26

Трехлетнего ребенка унесло в небо на воздушном змее

  Комментировать
Трехлетнего ребенка унесло в небо на воздушном змее
Ребенка доставили в больницу, однако она состоялась только царапинами на лице и шее. Фото: Pixabay

На Тайване трехлетнюю девочку унесло в воздух на огромном воздушном змее во время Международного фестиваля воздушных змеев.

Инцидент произошел в воскресенье в северо-западном городе Синьчжу на ежегодном фестивале, пишет издание Apple Daily. Ребенок запуталась в задней части ткани воздушного змея, который поднялся в небо за сильного ветра.

Девочку спасли, после того как она около 30 секунд пролетела в воздухе, но впоследствии подошла достаточно к земле, чтобы ее схватили гости фестиваля.

Девочку доставили в больницу, однако она отделалась только царапинами на лице и шее.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Трехлетнего ребенка унесло в небо на воздушном змее». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
августа

Осталось 40 недописанных картин - Исааку Левитану не хватало денег на еду

Шевченко вернулся в "Динамо" через 10 лет

Полностью долги по зарплате гасили дважды: шахтеры отмечают профессиональный праздник

Тактика "выжженной земли" принесла победу в войне

Самое читаемое
Похищение 4-летней девочки под Киевом: что известно о злоумышленнике
Похищение 4-летней девочки под Киевом: что известно о злоумышленнике
5
 Просмотров: 28314
15 людей, которые завели кота, но не подумали о последствиях
15 людей, которые завели кота, но не подумали о последствиях
15
 Просмотров: 15408
Ребята из &quot;Айдара&quot; переломали ее одной фразой - волонтер о погибшей Яне Червоной
Ребята из "Айдара" переломали ее одной фразой - волонтер о погибшей Яне Червоной
 Просмотров: 10071
Смотришь и забываешь дышать - реакция соцсетей на фильм &quot;Тенет&quot; Нолана
Смотришь и забываешь дышать - реакция соцсетей на фильм "Тенет" Нолана
 Просмотров: 7920
Ад медведчуковских и мураевских телеканалов показали в одном видео
Ад медведчуковских и мураевских телеканалов показали в одном видео
 1 Просмотров: 7308
Интересно
Люди разучиваются играть вживую и переходят в смартфоны - писательница
Люди разучиваются играть вживую и переходят в смартфоны - писательница
 Просмотров: 198
Почему коты любят прятаться в коробках
Почему коты любят прятаться в коробках
8
 Просмотров: 2925
Лайфхаки от пятен: как отчистить белый и черный одежду от пота
Лайфхаки от пятен: как отчистить белый и черный одежду от пота Просмотров: 1701
15 людей, которые завели кота, но не подумали о последствиях
15 людей, которые завели кота, но не подумали о последствиях
15
 Просмотров: 15408
В кратере вулкана обнаружили загадочное озеро
В кратере вулкана обнаружили загадочное озеро Просмотров: 783
Больше всего комментируют
11
Мир должен бороться с Путиным, как с Гитлером, иначе будет катастрофа
3
Власть потеряет легитимность, если накажет патриотов, которые напали на титушок Кивы - Ярош
2
Зеленский применяет админресурс - "Опора"
1
Ад медведчуковских и мураевских телеканалов показали в одном видео
1
Германия планирует прекратить стратегическое партнерство с РФ
Голосов: 3878
Голосование Чем закончатся выборы в Беларуси?
  • Лукашенко удержит власть, подавит протесты
  • В Беларуси будет революция, "майдан" и новый президент
  • "Бацька" склонят к компромиссу. Будут повторные выборы
  • Мне безразлично
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua