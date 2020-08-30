Трехлетнего ребенка унесло в небо на воздушном змее

Ребенка доставили в больницу, однако она состоялась только царапинами на лице и шее. Фото: Pixabay

На Тайване трехлетнюю девочку унесло в воздух на огромном воздушном змее во время Международного фестиваля воздушных змеев.

Инцидент произошел в воскресенье в северо-западном городе Синьчжу на ежегодном фестивале, пишет издание Apple Daily. Ребенок запуталась в задней части ткани воздушного змея, который поднялся в небо за сильного ветра.

Девочку спасли, после того как она около 30 секунд пролетела в воздухе, но впоследствии подошла достаточно к земле, чтобы ее схватили гости фестиваля.

Девочку доставили в больницу, однако она отделалась только царапинами на лице и шее.