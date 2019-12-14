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суббота, 14 декабря 2019 15:55

ТОП-10 самых популярных музыкальных видео на YouTube

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ТОП-10 самых популярных музыкальных видео на YouTube
В рейтинг вошли 10 клипов, опубликованных в 2010-2019 годах. Фото: Толк

Самым популярным музыкальным видео на YouTube за последнее десятилетие стал клип Luis Fonsi и Daddy Yanke на песню "Despacito".

Всего в рейтинг вошли 10 клипов, которые были опубликованы в период с 2010 по конец 2019 года. Среди них видео, которые набрали от 6,5 до 2,86 млрд просмотров, передает Forbes.

Luis Fonsi "Despacito" (ft. Daddy Yankee) (6,5 млрд просмотров).

Ed Sheeran "Shape of You" (4,5 млрд просмотров).

Wiz Khalifa "See You Again" (ft. Charlie Puth) (4,3 млрд просмотров).

Mark Ronson "Uptown Funk" (ft. Bruno Mars) (3,7 млрд просмотров).

PSY "Gangnam Style" (3,4 млрд просмотров).

Justin Bieber "Sorry" (3,2 млрд просмотров).

Maroon 5 "Sugar" (3,08 млрд просмотров).

Katy Perry "Roar" (2,9 млрд просмотров).

OneRepublic "Counting Stars" (2,88 млрд просмотров).

Ed Sheeran "Thinking Out Loud" (2,86 млрд просмотров).

Компания "Google Украина" ежегодно представляет результаты исследования по поисковой активности пользователей всего мира. Посмотрите на топ запросов года по динамике популярности.

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