Только успевай следить: показали забавные снимки животных-дебоширов

Фото: brightside.me

Домашние животные как дети: тоже нуждаются в любви и внимании, знать ничего не хотят о личных границы и точно так же любят пошалить. В последнем пушистые сорванцы часто детей превосходят.

Фотоподборку с домашними животными, не способными спокойно усидеть на месте и жаждущими к всевозможным выходкам, представило издание Bright Side.

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Сеть поразили коты, которые изобретательно ограбили холодильник. Действовали пушистые злоумышленники в паре, уловив для своего "преступления" момент, когда хозяина не было рядом.