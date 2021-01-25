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понедельник, 25 января 2021 13:24

Теленка с 5 копытами считают воплощением бога

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Теленка с 5 копытами считают воплощением бога
Местные стараются коснуться теленка с пятью копытами, потому что вроде бы он приносит счастья / VIRAL PRESS

Деформированное теленок, родившийся с 5 копытами, стал в Таиланде знаменитостью.

Суеверные сельские жители считают, что теленок - воплощение бога, и поклоняются ему. Об этом пишет Daily Star.

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На кадрах видно, как жители деревни собираются на поле, чтобы по очереди коснуться необычного теленка в провинции Сурин, на северо-востоке Таиланда. Дополнительное копыто выросло со спины. Оно разделено на 2, переплетены между собой.

В остальном 2-летний теленок по кличке Камкоо здоров и может бегать по полю с матерью.

Семья, владеющая теленком, считает, что оно принесет им удачу, потому что в китайском календаре 2021-й - год быка.

"Мне приснился сон, в котором мой покойный отец сказал позаботиться об этом теленке и поставить 65 батов (56 грн в пересчете. - Gazeta.ua) на лотерейный билет", - говорит владелец животного Тонджан Глангвичит.

"Мне приснилось, что муж пришел и сказал, что выигрышным номером в лотерее будет 551-465", - сказала его жена Буали.

Не только владельцы считают теленка счастливым. Местные жители говорят, что с тех пор, как родился теленок, им снились сны, как их родственники указывали им лотерейные номера, которые они будут использовать для своих билетов.

Вероятно, порок развития теленка вызванный врожденным дефектом, который приводит к формированию дополнительной конечности у большинства наземных животных.

Еще одну корову-мутанта ранее в Индии называли "чудом Бога" после того, как она родилась с 1 глазом и без носа.

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