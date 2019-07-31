Тарас Шевченко завел аккаунт в Instagram

Мужчина, похожий на украинского писателя, публикует фотографии и видео о жизни "первого народного Кобзаря Украины" в современном Киеве Фото: instagram.com/shev_che

В Instagram появилась страница Тараса Григорьевича Шевченко.

Мужчина, похожий на украинского писателя, публикует фотографии и видео о жизни "первого народного Кобзаря Украины" в современном Киеве, пишет LB.

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23 июля "Тарас Григорьевич" сделал первую публикацию. На видео, снятом якобы на Чернечей горе в Каневе - в месте, где похоронен Шевченко, Кобзарь сходит с пьедестала, находит чужой смартфон и говорит: "Ты смотри! Похоронили, где просил!"

Поэт и художник Тарас Шевченко родился 9 марта 1814-го в селе Моринцы - ныне Звенигородский район Черкасской области. Его родители были крепостными. Кроме Тараса имели еще 6 детей. 1823-го умерла мать Екатерина, а через 2 года отец Григорий. Чтобы выжить, Тарас пошел батрачить.