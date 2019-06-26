Такой же неприступный: показали фото города построенного в память о Трое

Фото: Анна-Лилия КОКОРА

Пергам - античный город в Турции, в 26 км от Эгейского моря. Построенний греками в 12 в. до н.э. на высоте более 1000 м. Окруженное системой озер с одной стороны, и крутым склоном с другой. Был неприступным для врага.

По легенде город построил сын Андромахи и Гелена - Пергам, в честь неприступной твердыни Трои. Был столицей Пергамского царства, одним из крупнейших экономических и культурных центров эллинистического мира.

В городе сохранились святыни царя Трояна, святилище Афины Никефоры, храм Деметры и Диониса и самый большой амфитеатр в мире высотой 50 м. Он вмещал более 10 тыс. человек. Большой алтарь Зевса, который тоже был в Пергаме перевезли в музей Берлина.

Пергамская библиотека была одной из крупнейших в мире. В ней хранилось до 200 тыс. свитков. Она уступала только Александрийской библиотеке. В Пергаме впервые начали использовать пергамент замеса папируса. Также город славился своей медицинской школой.

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Впервые город обнаружил немецкий инженер и исследователь Карл Хуманн в 1870-м во время строительства железной дороги в городе Бергама. Раскопки начали проводить в 1878-1886, 1900-1906 годах.

Сейчас город открыт для посещения. Чтобы в него попасть, нужно ехать с Измира в город Бергама. Автобусом - 2 часа. Далее, фуникулером или автомобилем подняться в Пергам.

Стоимость входного билета в музей под открытым небом - 10 евро.

Археологи исследовали подводное захоронение в Леванлухте, Финляндия. Подводное кладбище использовали между 300-800 годами. Большинство людей похороненных там - женщины и дети, без следов насильственной смерти. Все скелеты обнаружили целыми, хотя в Финляндии того времени существовала практика кремации. Обнаруженные вместе с покойниками предметы проливают новый свет на перемещение материалов в древней Европе. Наряду со скелетами водолазы достали 22 металлических предмета. Большинство из них представляли собой украшения греков - перстни, шейные украшения, броши, цепи.