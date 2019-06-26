 
Ексклюзивы
1/5
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 927
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
2 Просмотров: 17865
Россия может устроить кризис в Молдове в любой момент
Россия может устроить кризис в Молдове в любой момент
Просмотров: 783
Жаркое лето на Луганщине: как живут на передовой защитники Попасной
Жаркое лето на Луганщине: как живут на передовой защитники Попасной
Просмотров: 3213
Зеленский еще приятно удивит - Дикий
Зеленский еще приятно удивит - Дикий
9 Просмотров: 6525
Объяснили, почему в Украине нет платных дорог
Объяснили, почему в Украине нет платных дорог
Просмотров: 378
Грузины не понимают, что после российских денег приходят танки
Грузины не понимают, что после российских денег приходят танки
Просмотров: 1287
Назвали самые большие проблемы украинской науки
Назвали самые большие проблемы украинской науки
2 Просмотров: 2691
Зеленский и олигархи: кто кого
Зеленский и олигархи: кто кого
Просмотров: 3861
32-й день президентства Зеленского: влажная уборка и пройденный тест перед Западом
32-й день президентства Зеленского: влажная уборка и пройденный тест перед Западом
Просмотров: 6192
Фото
Все фото
17
6
17
7
15
Такой же неприступный: показали фото города построенного в память о Трое
Такой же неприступный: показали фото города построенного в память о Трое
Рассказали, как фекалии туристов отравляют склоны Эвереста
Рассказали, как фекалии туристов отравляют склоны Эвереста
Вовремя поймали: показали забавные кадры с котами
Вовремя поймали: показали забавные кадры с котами
Смертельні щупальця: морська потвора вкрила тіло жінки страшними рубцями
Смертельні щупальця: морська потвора вкрила тіло жінки страшними рубцями
Забавные фото животных, которым удалось овладеть азами йоги
Забавные фото животных, которым удалось овладеть азами йоги
Видео
Все видео
Россияне воруют украинский борщ
Россияне воруют украинский борщ
HBO раскрыл несколько секретов сериала "Чернобыль"
HBO раскрыл несколько секретов сериала "Чернобыль"
Певец, который мог бы стать новым солистом Queen
Певец, который мог бы стать новым солистом Queen
Песню о любви послушали 400 млн зрителей
Песню о любви послушали 400 млн зрителей
Прилетел поесть: у Сум нашли птицу с размахом крыльев почти 2 метра
Прилетел поесть: у Сум нашли птицу с размахом крыльев почти 2 метра
Интервью
1/5
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
Просмотров: 837
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Просмотров: 1935
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
2 Просмотров: 11061
Илларион Павлюк узнал о беременности жены в день, когда получил шеврон батальона
Илларион Павлюк узнал о беременности жены в день, когда получил шеврон батальона
Просмотров: 756
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
Просмотров: 2205
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
24 июня 2019
1 Просмотров: 2493
Здрастуй, Польща
— Батьку, візьми мене із собою до Польщі, — проситься донька-десятикласниця. — Коли ще Україна гратиме у фіналі чемпіонату ...
четверг, 27 июня 2019 03:28

Такой же неприступный: показали фото города построенного в память о Трое
17

  Комментировать

Пергам - античный город в Турции, в 26 км от Эгейского моря. Построенний греками в 12 в. до н.э. на высоте более 1000 м. Окруженное системой озер с одной стороны, и крутым склоном с другой. Был неприступным для врага.
Фото: Анна-Лилия КОКОРА
Пергам - античный город в Турции, в 26 км от Эгейского моря. Построенний греками в 12 в. до н.э. на высоте более 1000 м. Окруженное системой озер с одной стороны, и крутым склоном с другой. Был неприступным для врага.
Пергам - античный город в Турции, в 26 км от Эгейского моря. Построенний греками в 12 в. до н.э. на высоте более 1000 м. Окруженное системой озер с одной стороны, и крутым склоном с другой. Был неприступным для врага.
Пергам - античный город в Турции, в 26 км от Эгейского моря. Построенний греками в 12 в. до н.э. на высоте более 1000 м. Окруженное системой озер с одной стороны, и крутым склоном с другой. Был неприступным для врага.
Пергам - античный город в Турции, в 26 км от Эгейского моря. Построенний греками в 12 в. до н.э. на высоте более 1000 м. Окруженное системой озер с одной стороны, и крутым склоном с другой. Был неприступным для врага.

Пергам - античный город в Турции, в 26 км от Эгейского моря. Построенний греками в 12 в. до н.э. на высоте более 1000 м. Окруженное системой озер с одной стороны, и крутым склоном с другой. Был неприступным для врага.

По легенде город построил сын Андромахи и Гелена - Пергам, в честь неприступной твердыни Трои. Был столицей Пергамского царства, одним из крупнейших экономических и культурных центров эллинистического мира.

В городе сохранились святыни царя Трояна, святилище Афины Никефоры, храм Деметры и Диониса и самый большой амфитеатр в мире высотой 50 м. Он вмещал более 10 тыс. человек. Большой алтарь Зевса, который тоже был в Пергаме перевезли в музей Берлина.

Пергамская библиотека была одной из крупнейших в мире. В ней хранилось до 200 тыс. свитков. Она уступала только Александрийской библиотеке. В Пергаме впервые начали использовать пергамент замеса папируса. Также город славился своей медицинской школой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нашли редкий прибор китайских астрономов

Впервые город обнаружил немецкий инженер и исследователь Карл Хуманн в 1870-м во время строительства железной дороги в городе Бергама. Раскопки начали проводить в 1878-1886, 1900-1906 годах.

Сейчас город открыт для посещения. Чтобы в него попасть, нужно ехать с Измира в город Бергама. Автобусом - 2 часа. Далее, фуникулером или автомобилем подняться в Пергам.

Стоимость входного билета в музей под открытым небом - 10 евро.

Археологи исследовали подводное захоронение в Леванлухте, Финляндия. Подводное кладбище использовали между 300-800 годами. Большинство людей похороненных там - женщины и дети, без следов насильственной смерти. Все скелеты обнаружили целыми, хотя в Финляндии того времени существовала практика кремации. Обнаруженные вместе с покойниками предметы проливают новый свет на перемещение материалов в древней Европе. Наряду со скелетами водолазы достали 22 металлических предмета. Большинство из них представляли собой украшения греков - перстни, шейные украшения, броши, цепи.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Такой же неприступный: показали фото города построенного в память о Трое». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Назвали области, где лучше всего сдали ВНО-2019
Назвали области, где лучше всего сдали ВНО-2019 Просмотров: 32764
Тысячи неизвестных фото теракта 11 сентября нашли на распродаже
Тысячи неизвестных фото теракта 11 сентября нашли на распродаже
6
 Просмотров: 26733
На передовой разводят войска
На передовой разводят войска
 4 Просмотров: 22680
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
 2 Просмотров: 17874
Появилась реакция Зеленского на скандальное решение ПАСЕ
Появилась реакция Зеленского на скандальное решение ПАСЕ 4 Просмотров: 15723
Интересно
В единственного в мире розового дельфина родился детеныш
В единственного в мире розового дельфина родился детеныш Просмотров: 189
Ученые рассказали, как растопить жир кофе
Ученые рассказали, как растопить жир кофе Просмотров: 81
Рассказали, как фекалии туристов отравляют склоны Эвереста
Рассказали, как фекалии туристов отравляют склоны Эвереста
6
 Просмотров: 3231
Вовремя поймали: показали забавные кадры с котами
Вовремя поймали: показали забавные кадры с котами
17
 Просмотров: 2322
Назвали лучшие рестораны мира
Назвали лучшие рестораны мира Просмотров: 216
Больше всего комментируют
13
Против конкурентов Порошенко вбухали не менее 6,5 грн на "чернуху" в Facebook
13
Партия Зеленского сбросила в рейтинге - свежий опрос
10
Суд вернул советские названия столичным проспектам Бандеры и Шухевича
8
Новые лица в киевской "Батьківщині" - кандидаты в Верховную Раду
4
Появилась реакция Зеленского на скандальное решение ПАСЕ
Голосов: 2363
Голосование Возобновлять поставки воды из Днепра в оккупированный Крым?
  • Нет. Оккупанты должны самостоятельно обеспечивать оккупированную территорию
  • Да. Там также живут люди
  • Нужно воду продавать дорого
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua