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Свободолюбивого кота посадили в "одиночку" за то, что выпускал животных на волю

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Автор: foxla.com
  Со своей "камеры" Квилти тоже в конце концов убежал.
Со своей "камеры" Квилти тоже в конце концов убежал.

Техасский приют для животных Friends For Life "приговорил к содержанию в одиночной камере" одного из своих питомцев — кота по кличке Квилти. Изолировать усача в отдельной комнате вынуждены были из-за его регулярных выходок: Квилти повадился убегать из своего вольера и выпускать заодно всех своих соседей. После каждого из таких побегов коты блуждали по всему приюту, оставляя после себя "следы хаоса и разрухи".

"Квилти невозможно держать в . Он полностью потерял стыд. Любит выпускать кошек из главной комнаты. Это повторяется постоянно. По несколько раз в день. Похоже, эти навыки он приобрел не у нас. В своем прежнем доме всегда открывал собаке входную дверь и впускал ее внутрь", — написали в Facebook представители Friends For Life.

Как рассказали работники организации, Квилти провел целый ряд "ночных эскапад". Во время одной из таких пушистые особенно наследили.

"Одна кошка помочилась на коврик для компьютерной мыши. Другая превратила в лоток ящик для пожертвований. Почти все вещи были разбросаны", — вспоминает персонал приюта.

Камеры видеонаблюдения показали, что виновником всего оказался Квилти. Тогда и решено было посадить нарушителя порядка "под арест".

"Комиссия по условно-досрочному освобождению отклонила апелляцию. Поэтому в подписке о невыезде ему отказали", — шутливо прокомментировали ситуацию представители приюта.

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Чтобы справиться с разбойником, персонал испробовал различные методы. В качестве альтернативы дверным ручкам, которые Квилти с легкостью открывал, приобрели детские дверные замки. Однако и эти приспособления ничем не помогли: первый мистическим образом исчез еще до того, как его должны были установить, со вторым Квилти без проблем расправился и опять сбежал из комнаты.

В конце концов работники приюта в шутливой манере пожаловались на дебошира подписчикам своей страницы в соцсети и призвали желающих принять его под опеку.

"Если кто-то ищет кота, который прекрасно ладит с собаками, но не мирится с дверью, у нас есть тот, кто вам нужен", — говорилось в заметке.

Семья, которая решилась приютить скандального беглеца, нашлась и уже забрала Квилти к себе.

Кот-воришка попался на серии краж. Поймала на горячем пушистого его хозяйка. Увиденное зафиксировала на камеру.

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