Швейцарские горки: турист показал экстремальный спуск на фуникулере

Турист снял спуск с крутой фуникулерной дороги в Европе. Фото: YouTube

Турист Рафаэль Сандоз снял спуск с крутой фуникулерный дороги в Европе. Ее максимальный угол наклона 106 градусов.

Фуникулер соединяет швейцарской село Гасли с высокогорным озером Гельмер. Расположенный на 1860 м. Над уровнем моря, пишет nv.ua.

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Дорога была проложена в 1920 году. Сначала она использовалась для строительства дамбы, в 2011 году была переработана с целью привлечь туристов.

В сети показали подборку железнодорожных путей, которые захватывают дух пассажиров и добавляют седины машинистам поездов. Железная дорога - это один из самых безопасных видов транспорта. Трагические события на железнодорожном транспорте можно пересчитать по пальцам. Однако в мире существует несколько железнодорожных участков, проезжая которыми пассажиры предпочитают не выглядывать в окна.