"Штормить" будет всех: как солнечные и лунные затмения влияют на знаки зодиака

Во время летнего коридора затмений достанется не только Овнам, Весам, Козерогам и Ракам, «штормить» на эмоциональном уровне будет всех.

Качество нашей жизни в июле начнет заметно меняться. Мысли и действия будут носить судьбоносный характер во многим из-за июльского коридора затмений – в том числе, из-за частичного лунного затмения, которое состоится в ночь с 16 на 17 июля 2019 года.

Для многих этот период может оказаться непростым. С астрологической точки зрения это особый временной период, который не ограничивается несколькими днями, а растягивается почти на месяц. Затмения всегда "ходят парами" и за солнечным наступает лунное. Оба по своей энергетике достаточно мощные и способны достаточно серьезно преобразить людское мироощущение, пишет marieclaire.ru.

Лунное затмение. Локальное и глобальное влияние

Коридор затмений в этом году начался 2 июля. В этот день произошло солнечное затмение. С 16 на 17 июля - лунное затмение. В указанные даты Луна начнет влиять на процессы с так называемым открытым финалом (незавершенные).

В лунное затмение хорошо прописывать цели – появится возможность переосмыслить жизненный вектор и отчетливо увидеть собственные ошибки;

Процесс решения задач также будет осуществляться динамичнее. С большой вероятностью действия принесут положительных характер, а верно определенная последовательность шагов гарантируют успех;

Отличное время, чтобы проработать личную ответственность – серьезное отношение к окружающим, родным и личным обязательствам положительно влияет на все сферы жизни.

На глобальном уровне влияние коридора затмений также будет ощущаться. Возможны сходы селевых потоков, камнепады и выходы горных рек за свои границы из-за сильных ливневых дождей.

Всем отдыхающим нужно взять на заметку, что природа также будет выходить за свои границы. Стоит также избегать большого скопления людей на достаточно маленьких территориях (концерты, вокзалы, станции метро). Это может быть травмоопасно, и в первую очередь "под раздачу" попадут Овны, Раки, Весы и Козероги, рожденные во второй декаде знака, а так же Тельцы, Львы, Водолеи и Скорпионы, рожденные в первой декаде знака. Представителям этих знаков стоит быть внимательнее всего в период до конца июля.

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Влияние затмения на знаки зодиака

Во время летнего коридора затмений достанется не только Овнам, Весам, Козерогам и Ракам (хотя они ощутят на себе астрологическое влияние ярче остальных). "Штормить" на эмоциональном уровне будет всех – кого-то в большей степени, кого-то в меньшей.

Фундаментальное влияние коридор затмений окажет на сферы жизни Овнов, Весов, Козерогов и Раков. Для них этот период окажется судьбоносным.

Солнечное затмение прочувствуют на себе наиболее ярко представители таких знаков зодиака, как Овен, Рак, Весы и Козерог, особенно рожденные со 2 по 15 числа января, апреля, июля и октября (вне зависимости от года рождения). А вот Лунное отразится на этих же знаках в большей степени, но уже рожденных с 16 по 21 числа. Энергии Солнечного затмения закладывают фундамент ситуаций, которые будут разворачиваться в течение двух недель, а пик активности наступит в период с 15 – 19 числа июля 2019 года.

Овнам стоит обратить внимание на вопросы дома, быта, семьи и квартирной темы. В приоритете должны быть отношения со старшими родственниками рода. Активно решать эти вопросы стоит начинать в августе.

Тельцам стоит сконцентрировать свое внимание на вопросах различных бумаг и документов. Не спешите с покупками дорогостоящих вещей, а также перепроверяйте всю поступающую к вам информацию. Она может быть неверной, а подобные ошибки будут дорого вам стоить.

Близнецы. Для вас станет наиболее актуальна тема финансов – возможно, появятся новые источники дохода. В этот период важно правильно воспользоваться личными ресурсами, приложите силы для приобретения знаний, умений и навыков – впоследствии они могут стать монетизируемым ресурсом. Судьбоносным станет период в конце июля.

Ракам стоит обратить внимание на себя, свой внешний вид. Эффект не заставит себя долго ждать, но вот от пластических операций и уколов красоты в июле стоит отказаться. Зато поиск подходящего именно вам спортзала будет кстати.

Львам будет полезно покопаться у себя в душе, найти самые темные уголки и стороны своей личности с целью качественно проработать это направление своей жизни, дабы в дальнейшем избежать сложностей со своим здоровьем.

Девам желательно отфильтровать свое дружеское окружение, почистить все соцсети и сайты знакомств, личную почту и отслеживать какие-то кардинальные изменения именно в этих областях своей жизни. Именно там будет максимальная активность, способная изменить вашу жизнь.

Весы могут ожидать кардинальные перемены в составе высшего руководства компании. Не исключены государственные проверки, которые решат не только судьбу вашей организации, но и повлекут перемены в ваших карьерных достижениях и вообще – планах и целях на жизнь.

Скорпионам стоит пристальнее оценить свои возможности в получении вида на жительство в другой стране, оформлении загранпаспортов, отдыха за границей, необходимости получения образования или повышения своей квалификации. Также стоит подумать над публикацией своих трудов. Сейчас самое время, чтобы реализоваться в данном направлении.

Стрельцов могут настигнуть вопросы, связанные с решением налоговых тем, наследства, дарственных, алиментов, оформления кредитов или ипотеки. Этот знак наиболее склонен в июле попадать в разного рода экстремальные ситуации. Не стоит злоупотреблять проверками себя на прочность. Кроме того вас ожидают рискованные финансовые вложения, поэтому инвестировать в июле не стоит.

Для Козерогов тема партнерства станет актуальной, как никогда. Если вы хотите сохранить отношения, то ссоры в коридор затмений вам противопоказаны. Также поданные вами в этот период исковые документы способны привести к невыгодным для вас ситуациям. Активничать в это время точно не стоит.

Для Водолеев будут значимы вопросы физического здоровья и его профилактики. Стоит обратить внимание на свое самочувствие в это время. Вполне вероятно, что те, кто находятся в поиске работы, случайно найдут работу своей мечты.

Рыбы могут попасть в водоворот событий, который в полной мере будет способствовать развитию творческих способностей. Для тех, кто планировал беременность, июль может стать ключевым месяцем. Также в этот период вас ожидают "приятные" неожиданные сюрпризы – будьте аккуратны.

В ближайшие к затмениям дни разрушительная энергия, исходящая от небесных тел, особенно сильна и опасна. Изменения будут происходить до самого конца июля. В это время нужно постараться быть максимально бдительным, не поддаваться тревогам и провокациям. Будьте готовы к переменам за две недели до начала затмений и столько же времени после их окончания.