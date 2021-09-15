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среда, 15 сентября 2021 10:47

Становая тяга: зачем, как и почему?

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Становая тяга: зачем, как и почему?
Если все делать правильно, то во время становой тяги в работу включатся 400 мышц. Фото: Фитсевен

Те, кто уже провел хотя бы несколько тренировок в зале, который посещают профессионалы и просто серьёзно настроенные люди, заметил, что "коллеги по цеху" делают упражнения не хаотично, а по индивидуальным программам, технично и систематично. При этом можно выделить тренировки, которые встречаются чаще и делаются в той или иной мере всеми.

Одно из таких базовых упражнений – становая тяга. Если вы думаете заниматься с весами правильно и увидеть результат, то обратите внимание на это упражнение. При этом если вас интересует становая тяга техника выполнения должна быть безукоризненной, а подобранный вес соответствовать ресурсам организма и возможным ограничениям.

Внимание! Для новичков становая тяга может стать источником тяжелых травм. Не стесняйтесь просить помощи и консультации у профессионалов и более опытных посетителей зала. Чтобы полноценно подготовиться к становой, нужно несколько месяцев посвятить другим упражнениям, в том числе для выработки техники и укрепления мышц пресса, спины.

В теории научиться делать все правильно вы можете и своими силами. Например, почитав руководства на портале MuscleFitInfo. Но если вы новичок в тренажерном деле, рекомендуем все же обратиться к тренерам – так будет и эффективнее, и безопаснее, ведь неправильное выполнение грозит травмами.

А зачем вообще ее делать? Казалось бы, упражнение элементарное. Однако на деле все не так просто – нужно обязательно соблюдать рекомендации тренеров, чтобы не навредить себе и получить максимальный результат.

Например, если все делать правильно, то во время становой тяги в работу включатся 400 мышц – это своеобразный рекорд среди всех упражнений. Основной упор при этом делается на спину, ягодицы и ноги. Но и предплечья, и пресс, и другие группы мышц не останутся без дела – работать будут все 70% мышц тела.

То есть, делая становую тягу, вы увидите значительный прирост мышечной массы, причем комплексно. А трапеции, широчайшие и поясницы заметят укрепятся еще заметнее. Не забываем про ягодицы и бедра – это упражнение и для них.

Развитие правильного мышечного корсета, в который входят не только основные, но и многочисленные вспомогательные мышцы спины, станет залогом здоровой осанки и здорового позвоночника.

Разумеется, сила спины и ног увеличится, ведь упражнения нацелены не только на рельефность, но и реальный рост выносливости и мощи тела. Энергозатраты при выполнении такого упражнения тоже не стоит списывать со счетов – они внушительны. Это важно, если вы хотите добиться рельефности.

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