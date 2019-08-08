Создадут открытый реестр мозаики

 
Ексклюзивы
1/5
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
Просмотров: 459
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Просмотров: 1179
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
Просмотров: 2520
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
2 Просмотров: 1980
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
Просмотров: 4230
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
Просмотров: 13563
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
Просмотров: 15399
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 783
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Просмотров: 2916
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Просмотров: 3465
Фото
Все фото
11
24
6
5
6
Удивительные формы и цвета - показали фото с фестиваля воздушных шаров
Удивительные формы и цвета - показали фото с фестиваля воздушных шаров
Показали мебель украинских шляхтичей
Показали мебель украинских шляхтичей
Голливудские звезды, которые помолодели с помощью компьютерной графики
Голливудские звезды, которые помолодели с помощью компьютерной графики
&quot;Пенсия в виде мяса и молока&quot; - как празднуют День кота
"Пенсия в виде мяса и молока" - как празднуют День кота
Бодібілдерка продемонстрировала сексуальную фигуру в купальнике
Бодібілдерка продемонстрировала сексуальную фигуру в купальнике
Видео
Все видео
Блогерка случайно распространила видео, на котором бьет и плюет на свою собаку
Блогерка случайно распространила видео, на котором бьет и плюет на свою собаку
Научный прорыв: ученые "напечатали" функциональный сердечный клапан
Научный прорыв: ученые "напечатали" функциональный сердечный клапан
Столкновение птицы и ребенка на американских горках напугало сеть
Столкновение птицы и ребенка на американских горках напугало сеть
Показали нашествия медуз в Азовском море
Показали нашествия медуз в Азовском море
Пес спас ребенка от кобры и погиб сам
Пес спас ребенка от кобры и погиб сам
Интервью
1/5
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Просмотров: 3782
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Просмотров: 3789
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 783
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 7551
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 1053
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
08 августа 2019
Просмотров: 144
З другого боку
Коли з якихось причин не можеш повернутися в те місце, яке вважаєш своєю батьківщиною, її десь можна сконструювати заново, з простих першоелементів, ...
пятница, 09 августа 2019 03:30

Создадут открытый реестр мозаики

  Комментировать
Создадут открытый реестр мозаики
У Львові створять відкритий реєстр мозаїки. Фото із відкритих джерел.

Во Львове создадут открытый реестр исторических мозаик.

Исполком горсовета принял такое решение после того, как компания ООО "Компания Риэл-Эстейт Групп" при строительстве торгового комплекса уничтожила мозаику художника Владимира Патыка на магазине "Океан" на ул. Владимира Великого.

Реестр ограничит строительные работы, которые можно проводить на объектах с ценной мозаикой. Застройщики смогут только ремонтировать часть здания с мозаикой, но не перестраивать или сносить.

"Инвентаризация мозаик до 1939 в горсовете есть. Но настало время, чтобы и советские мозаики, которые имеют ценность, признать произведениями искусства и историческими достопримечательностями. Сейчас есть информация о 137 мозаик. Это произведения, выполненные в 1939, в советское время и после 1991. Мозаики разного размера. Находятся не только на фасадах, но и внутри них зданий. Некоторые - элементы декора на определенной части сооружения, - рассказывает директор департамента городского управления охраны исторической среды Лилия Онищенко.- Будут следить, не разрушают строительные компании мозаику главы районных администраций, департамент градостроительства и управления охраны исторической среды и Инспекция держахрбудконтролю Львова. Эти структуры также должны учитывать наличие на объекте ценной мозаики, когда готовить градостроительную документацию".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Показали мебель украинских шляхтичей

В частности городское управление охраны исторической среды должно определить, какие из мозаик сейчас находятся в запущенном состоянии, и восстановить их.

В реанимации Яворивского районного больнице скончался 57-летний житель Львовской области. Он накануне облил себя бензином и поджег.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Создадут открытый реестр мозаики». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Шарлиз Терон - 44 года: самые &quot;горячие&quot; обнаженные снимки знаменитости
Шарлиз Терон - 44 года: самые "горячие" обнаженные снимки знаменитости
10
 Просмотров: 64612
Как выглядела древняя украинская столица во время Первой мировой - фото
Как выглядела древняя украинская столица во время Первой мировой - фото
11
 Просмотров: 48570
Утопили в дерьме: на Донбассе отомстили боевикам, которые толпой насиловали женщину
Утопили в дерьме: на Донбассе отомстили боевикам, которые толпой насиловали женщину 1 Просмотров: 46972
&quot;Почти голая с 3 мужчинами&quot; - 49-летняя Хайди Клум не постеснялась показать грудь на всю сеть
"Почти голая с 3 мужчинами" - 49-летняя Хайди Клум не постеснялась показать грудь на всю сеть
10
 1 Просмотров: 42562
Отец морпеха эмоционально обратился к Зеленскому
Отец морпеха эмоционально обратился к Зеленскому 16 Просмотров: 25660
Интересно
Блогерка случайно распространила видео, на котором бьет и плюет на свою собаку
Блогерка случайно распространила видео, на котором бьет и плюет на свою собаку
 Просмотров: 504
Удивительные формы и цвета - показали фото с фестиваля воздушных шаров
Удивительные формы и цвета - показали фото с фестиваля воздушных шаров
11
 Просмотров: 486
Показали мебель украинских шляхтичей
Показали мебель украинских шляхтичей
24
 Просмотров: 3096
В России глава фонда "Город без наркотиков" отравился наркотиками
В России глава фонда "Город без наркотиков" отравился наркотиками Просмотров: 738
Голливудские звезды, которые помолодели с помощью компьютерной графики
Голливудские звезды, которые помолодели с помощью компьютерной графики
6
 Просмотров: 5940
Больше всего комментируют
16
Отец морпеха эмоционально обратился к Зеленскому
10
В 5 лет Украина изменится кардинально - Зеленский
9
Зеленский срочно позвонил Путину
9
Разумков дал установку депутатам, на каком языке говорить в Раде
5
Зеленский не может адекватно реагировать, потому рулят другие - нардеп
Голосов: 832
Голосование Какой футбольный топ-чемпионат для вас - приоритет?
  • 1) Англия
  • 2) Испания
  • 3) Италия
  • 4) Германия
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua