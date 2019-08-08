Создадут открытый реестр мозаики

У Львові створять відкритий реєстр мозаїки. Фото із відкритих джерел.

Во Львове создадут открытый реестр исторических мозаик.

Исполком горсовета принял такое решение после того, как компания ООО "Компания Риэл-Эстейт Групп" при строительстве торгового комплекса уничтожила мозаику художника Владимира Патыка на магазине "Океан" на ул. Владимира Великого.

Реестр ограничит строительные работы, которые можно проводить на объектах с ценной мозаикой. Застройщики смогут только ремонтировать часть здания с мозаикой, но не перестраивать или сносить.

"Инвентаризация мозаик до 1939 в горсовете есть. Но настало время, чтобы и советские мозаики, которые имеют ценность, признать произведениями искусства и историческими достопримечательностями. Сейчас есть информация о 137 мозаик. Это произведения, выполненные в 1939, в советское время и после 1991. Мозаики разного размера. Находятся не только на фасадах, но и внутри них зданий. Некоторые - элементы декора на определенной части сооружения, - рассказывает директор департамента городского управления охраны исторической среды Лилия Онищенко.- Будут следить, не разрушают строительные компании мозаику главы районных администраций, департамент градостроительства и управления охраны исторической среды и Инспекция держахрбудконтролю Львова. Эти структуры также должны учитывать наличие на объекте ценной мозаики, когда готовить градостроительную документацию".

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В частности городское управление охраны исторической среды должно определить, какие из мозаик сейчас находятся в запущенном состоянии, и восстановить их.

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