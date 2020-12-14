Солнечное затмение положит конец всему лишнему и ненужному - астролог

Солнечное затмение избавит от багажа и балласта - говорит Рената Раевская

14 декабря происходит солнечное затмение в знаке Стрельца. Это последнее затмение 2020 года: самое легкое и приятное - говорит астролог Рената Раевская. Она рассказала, чего именно следует ожидать от этого явления.

"Само Солнечное затмение припадает на 24° Стрельца и на ниспадающий Лунный узел. Учитывая всю нестабильность и перемены этого года, такое затмение - везение.

Итак, ниспадающий узел, попадающий во временный "союз" с затмением буквально указывает пальцем на то, что нам не нужно, на то, что отжило, на то, что давно уже тянет вниз. Возможно, это кредиты, долги, сложные отношения, или брак, который держится на "честном слове" неизвестно зачем. Этот узел принесёт конец многому из того, что уже сил нет терпеть. Особенное внимание Южный узел уделит работе и финансам. Возможны увольнения, сокращения, но все для того, чтобы подтолкнуть к лучшему и расшевелить.

Особенно затемнение сфокусирует внимание на работе тех, кто родился:

С апреля по декабрь 1974 года;

С января по февраль 1975-го;

С октября по декабрь 1982 года;

С января по февраль 1983-го;

С июня по декабрь 1992 года;

С января по февраль 1993-го.

Немного меньше почувствуют затмение рождённые:

5-20 марта;

6-17 июня;

10-19 сентября;

9-17 декабря.

Вас ждут перемены через избавление от груза и балласта.

Если вы родились 1980-го, 1981 года, 1982-го, 1986 года или 1987-го - то это затмение в вашем личном гороскопе делает точное соединение к наивысшим планетам: Урану, Нептуну или Плутону. Это даст возможность оказаться в нужное время в нужном месте, обзавестись полезным, даже судьбоносным знакомствам.

Если вы родились с 1966-1969 года, то вы не готовы вступить в 2021 год. Примите изменения и будьте пластичны, иначе вы можете уступить часть заработков более юному поколению.

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Стрелецов затмение тронет больше всех. А ваш знак заставит всех задуматься о смысле жизни, о своём предназначении. О вопросах семьи и детей. По этому затмению многие пары, у которых, очевидно, испорчены отношения разойдутся, а на смену отжившей любви придёт новая, как весна, как зерно, которое ждало первые капли влаги с оттепели", - рассказала Рената Раевская.

Полное солнечное затмение произойдет 14 декабря, когда Землю укроет тень Луны, которая окажется прямо между Солнцем и нашей планетой. Оно дублирует аналогичное 2002 года, а следующее подобное произойдет 2038-го. Полная фаза затмения продлится 130 сек. и пройдет над Чили и Аргентиной, где явление можно будет увидеть во всей красе. По Киеву затмение начнется в 18:13, но визуально пройдет незамеченным.