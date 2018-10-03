Соблазнительницы показали горячую борьбу за титул "Лучшие ягодицы"

Фото: missbumbumbrasil.com.b

На сайте конкурса "Лучшие ягодицы Бразилии-2018" появились фотографии участников, показавших свое великолепие с лучшей стороны.

О популярности конкурса "Лучшие ягодицы Бразилии" можно судить по количеству болельщиков. В прошлом году в голосовании приняли участие более 17 млн человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ягодицы и живот: назвали самые опасные пластические операции

Главное требование к конкурсанткам - только натуральные формы и естественная красота. Желающие побороться за статус обладательницы лучших ягодиц Бразилии должны пройти рентгеновское обследование, чтобы подтвердить, что не ложились под скальпель хирурга.

На момент публикации в конкурсе лидирует Алин Юва. Ее красота покорила сердца почти 56 тыс. зрителей. На втором месте - Дебора Порто, на третьем - Сида Алвес. Проголосовать за понравившуюся участницу можно, просто кликнув в поле рядом с ее фотографией на сайте конкурса.

Модель, которую часто сравнивают со звездой реалити-шоу Ким Кардашьян, Деми Роуз снялась на Ибице в откровенных образах для своих 7,4 млн подписчиков в соцсети.