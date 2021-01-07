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пятница, 08 января 2021 02:28

Собака с уткой сделали невозможное: показали трогательные фото
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Дружба собаки с уткой удивляет людей
Фото: boredpanda.com
Дружба собаки с уткой удивляет людей
Дружба собаки с уткой удивляет людей
Дружба собаки с уткой удивляет людей
Дружба собаки с уткой удивляет людей

Дружбой котов с собаками сейчас трудно кого-то удивить. А вот собаки редко дружат с птицей.

Немецкая овчарка Вендетта с уткой-бегуном Лемони стали неразлучными друзьями с тех пор как их поселили в одной французской ферме. Там друзей часто фотографирует хозяйка Натали. Снимки получаются настолько трогательными, что мгновенно пленят социальные сети.

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Животные вместе гуляют, плавают, обнимаются и даже спят. Они чувствуют себя спокойно везде, особенно в местах с людьми, потому что они всегда становятся центром внимания. Так к этому привыкли, что даже полюбили захвате взгляды на себя.

Смешно, как Лемони выглядит настолько гордо, как кинозвезда с поклонниками.

Собака Кико из Новой Зеландии любит выделяться на групповой фотографии. Она имеет свою особую причудливость и "бунтует", повернувшись спиной к фотографу. Однако животное не игнорирует их полностью.

boredpanda.com
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