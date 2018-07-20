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пятница, 20 июля 2018 12:15

Собачий фотограф года: показали лучшие фото конкурса
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Первое место в категории "Собачьи развлечения"
Фото: cheezburger.com
Первое место в категории "Собаки-помощники"
Первое место в категории "Собаки на работе"
Первое место в категории "Я люблю собак"
Первое место в категории "Лучший друг человека"

Английский Кеннел-клуб объявил победителей конкурса Dog Photographer of the Year. Призеров выбирали в 10 категориях.

Фото, которым присудили первое, второе и третье места, опубликовал cheezburger.com.

Категории, предложенные Кеннел-клубом в рамках конкурса Dog Photographer of the Year: "Собачьи развлечения", "Портрет", "Собаки на работе", "Щенки", "Лучший друг человека", "Собаки-помощники", "Спасенные", "Я люблю собак потому, что ...", "Молодой песик", "Старички".

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Кеннел-клуб является старейшим кинологическим клубом и официальным собачьим питомником Великобритании. Главной целью организации является защита собак, забота об их здоровье и благополучии. Конкурс Dog Photographer of the Year Кеннел-клуб проводит ежегодно.

Ранее показали лучшие подводные фото года, определенные в рамках международного конкурса Underwater Photography Of The Year (UPY). Победителей в 11 категориях выбирали из 5000 фотографий.

cheezburger.com
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