Собачий фотограф года: показали лучшие фото конкурса

Фото: cheezburger.com

Английский Кеннел-клуб объявил победителей конкурса Dog Photographer of the Year. Призеров выбирали в 10 категориях.

Фото, которым присудили первое, второе и третье места, опубликовал cheezburger.com.

Категории, предложенные Кеннел-клубом в рамках конкурса Dog Photographer of the Year: "Собачьи развлечения", "Портрет", "Собаки на работе", "Щенки", "Лучший друг человека", "Собаки-помощники", "Спасенные", "Я люблю собак потому, что ...", "Молодой песик", "Старички".

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Кеннел-клуб является старейшим кинологическим клубом и официальным собачьим питомником Великобритании. Главной целью организации является защита собак, забота об их здоровье и благополучии. Конкурс Dog Photographer of the Year Кеннел-клуб проводит ежегодно.

Ранее показали лучшие подводные фото года, определенные в рамках международного конкурса Underwater Photography Of The Year (UPY). Победителей в 11 категориях выбирали из 5000 фотографий.