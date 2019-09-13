Смешные фото животных - показали победителей

Фото: boredpanda.com

Назвали финалистов премии комедийный фотографии дикой природы - 2019. Традиционно жюри отобрало 40 самых забавных снимков животных.

Конкурс основали фотографы и защитники животных Полом Джойнсон-Хиксом и Томом Саллама. Они задумали снимками приблизить людей к дикой природе.

В нем могут принять участие жители любой страны мира бесплатно.

В этом году победителей объявят 13 ноября 2019, но перед этим жюри опубликовало традиционную подборку финалистов.

Все они разные, но однозначно смешные. Среди этих животных с безумными улыбками и в странных позах трудно выделить любимца.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Смешные фотодоказательства того, что кошки являются непревзойденными существами

Домашние животные как дети: тоже нуждаются в любви и внимания, знать ничего не хотят о личных границы и точно так же любят пошалить. В последнем пушистые сорванцы часто детей превосходят.