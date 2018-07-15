Смертоносные челюсти - сеть шокировали фото крокодильей охоты

Фото: Daily Mail

Двое фотографов Инго Герлах и Джен Гайтон выложили в сети кадры охоты африканского крокодила. Фотографировали, как хищник нападает на две разные жертвы.

Герлах был на берегах реки Мары в Кении. Он снял, как крокодил разорвал молодую зебру. Гайтон сфотографировала крокодила во время охоты на пеликана в Национальном парке Gorongosa в Мозамбике. Фото поделились с Daily Mail.

"Крокодилы очень жестокие. Один из них разорвал тело зебры с необычайной силой. Эти рептилии не могут кусать. Все, что они могут, - это разорвать жертву, а потом съесть. Через час от зебры ничего не осталось", - рассказал Герлах .

Гайтон зафиксировала момент, когда 180-килограммовый хищник выпрыгивает из воды и хватает пеликан.

"Прошло несколько минут, прежде чем я поняла, что произошло, когда черный пилообразный позвоночник прорезал поверхность. Он их ждал - самец длиной с автомобиль. Древней, невероятно тихий. Неуклюжие аисты продолжали рыбачить, а пеликаны все еще стояли ошеломленные", - вспоминает женщина.

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Хищник плыл по реке и время от времени выныривал из воды, пытаясь проглотить птицы полностью. Из пасти выглядывали крылья. В это время подплыл меньший крокодил, схватил клюв пеликана и вытащил из пасти конкурента голову птицы. После того большем крокодилу стало проще проглотить добычу.

В Зимбабве невеста вышла замуж несмотря на нападение крокодила. Хищник оторвал руку девушке, однако свадьбу не отменили. Пара вышла замуж просто в больнице. Крокодил атаковал девушку во время прогулки с любимым рекой Замбези. Сначала хищник прокусил лодку, а потом покалечил девушку. Пара сумела достатся берега, потерпевшая потеряла много крови и врачи чудом спасли ей жизнь.