Крокодил откусил невесте руку

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В Зимбабве невеста вышла замуж несмотря на нападение крокодила. Хищник оторвал руку девушке, однако свадьбу не отменили. Пара вышла замуж просто в больнице.

Крокодил атаковал девушку во время прогулки с любимым рекой Замбези. Сначала хищник прокусил лодку, а потом покалечил девушку. Пара сумела достатся берега, потерпевшая потеряла много крови и врачи чудом спасли ей жизнь, сообщает ТСН.

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Несмотря на тяжелую травму невеста не стала откладывать свадьбу. Медики пошли навстречу и разрешили влюбленным пожениться в часовне больницы.

Мария Попович и Алексей Потравко официально зарегистрировали брак на борту самолета. Молодожены таким образом осуществили свою давнюю мечту. Это первый случай в Украине, когда официальная регистрация брака состоялась в самолете.